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Жизнь

Народные приметы на 17 июня. Что нужно делать в Митрофанов день

17 июня православная церковь отмечает день святителя Митрофана, вспоминая патриарха Константинопольского, который прожил по преданию 117 лет. В простонародье этот праздник именовался на Руси по-другому — День Митрофана красного сарафана. Или День Митрофана навозника.

Алтайское поле. 2007. Х., м.
Алтайское поле. 2007. Х., м.
Михаил Карпилов

Наступало жаркое лето (красный сарафан), и поэтому крестьяне в этот день просили ветер пригнать дожди, чтобы оросить посевы. Вечером, после захода солнца, знахари выходили за околицу и, размахивая руками, читали заговор

А название «навозник» этот день получил со времен, когда в середине июня на поля начинали вывозить навоз, чтобы подкормить землю. Причем вывозили именно на пары, то есть на поля, которые в этот год отдыхали.

Основные народные приметы в этот день связаны были с дождем. Например, если на Митрофана начался дождь, то идти ему 2−3 дня. Если радуга виднелась на востоке, то это было к хорошей погоде, а на западе — к дождю.

Если от цветения растений стоит сильный запах — точно дождь пойдет.

Еще крестьяне на Руси полагали, что сон с 16 на 17 июня обязательно вещий. Начнет осуществляться он через 19 дней. Но рассказывать о том, что вам приснилось этой ночью, никому нельзя.

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