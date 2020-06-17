Народные приметы на 17 июня. Что нужно делать в Митрофанов день

Наступало жаркое лето (красный сарафан), и поэтому крестьяне в этот день просили ветер пригнать дожди, чтобы оросить посевы. Вечером, после захода солнца, знахари выходили за околицу и, размахивая руками, читали заговор
А название «навозник» этот день получил со времен, когда в середине июня на поля начинали вывозить навоз, чтобы подкормить землю. Причем вывозили именно на пары, то есть на поля, которые в этот год отдыхали.
Основные народные приметы в этот день связаны были с дождем. Например, если на Митрофана начался дождь, то идти ему 2−3 дня. Если радуга виднелась на востоке, то это было к хорошей погоде, а на западе — к дождю.
Если от цветения растений стоит сильный запах — точно дождь пойдет.
Еще крестьяне на Руси полагали, что сон с 16 на 17 июня обязательно вещий. Начнет осуществляться он через 19 дней. Но рассказывать о том, что вам приснилось этой ночью, никому нельзя.