Народные приметы на 14 июня. Что обязательно нужно сделать на Устинов день

14 июня на Руси праздновали Устинов день. По древнему календарю это был самый первый летний праздник. В этот день наши предки внимательно следили за погодой — считалось, что в этот день от нее во многом зависит будущий урожай. Рассказываем, что можно, а что нельзя делать в этот день.

Православные в этот день чтили память святого Иустина, который родился в 1 веке в Сихеме, был очень умным и справедливым человеком, проповедовал христианство и почитал иконопись.

У этого праздника множество других названий: Иустин и Харитон, Пеона и Валериана, день мученицы Хариты. Все они пострадали за христианскую веру. Крестьяне называли его еще Устин — Брусничные губы.

Иустин, он же Устин, считался заступником обиженных и слабых, покровителем честных отношений.

В этот день селяне трудились, не покладая рук: сажали огородные культуры, сеяли — чаще всего гречиху.

Также крестьяне прислушивались к пению птиц: если пел скворец, то лето уже полностью наступило, будет тепло.

Следили люди в этот день и за погодой: ясное небо сулило хороший урожай, дождь — обилие лесной ягоды, особенно брусники (потому и брусничные губы), облачность — крепкие волокна у конопли и льна, что особенно радовало ткачих.

В Устинов день нужно было обязательно помириться с тем, с кем в ссоре. Не разрешалось строить или ремонтировать заборы. Также не рекомендовалось делить огород на грядки, вспахивать целину, подвязывать растения.

А вот прополка и рыхление грунта в этот день очень даже приветствовалось.