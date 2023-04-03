3 апреля — народный праздник Кирилл Катаник и церковный день памяти преподобного Серафима Вырицкого. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции на Серафима Вырицкого

Благоприятный день, чтобы позвать гостей, собрать всех за одним столом, обсудить важные темы или просто поговорить, помириться, если отношения были испорчены.

Хорошо устроить уборку, но только не влажную. Можно пылесосить, стряхнуть пыль, разложить вещи по местам.

3 апреля — хороший день, чтобы сходить в баню или поплавать в бассейне. Кстати, аквапарк тоже подойдет.

Если сон был позитивным, радостным, приятным — впереди вас ждет прибыль и удача.

Если сон оказался плохим, страшным, гнетущим, пугающим — в жизни вы делаете что-то неправильно, из-за чего удача от вас отворачивается.

Цветок мать-и-мачеха. СС0

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя готовить борщ и пирожки с капустой. И считают поминальными — готовят на поминки и родительские дни. Если приготовить их 3 апреля , можно привлечь в дом несчастье , уйдет кто-то из родственников.

можно привлечь в дом несчастье уйдет кто-то из родственников. Нельзя стирать и менять постельное белье — сон будет плохим.

Нельзя тревожить воду , кидать в нее что-то. Согласно поверьям , в это время просыпается Водяной , который впоследствии отомстит тому , кто посмел его разозлить после долгого зимнего сна. Этот же запрет относится к рыбакам , которым лучше воздержаться сегодня от похода на рыбалку.

кидать в нее что-то. Согласно поверьям в это время просыпается Водяной который впоследствии отомстит тому кто посмел его разозлить после долгого зимнего сна. Этот же запрет относится к рыбакам которым лучше воздержаться сегодня от похода на рыбалку. Нельзя поливать растения в саду , на огороде или комнатные цветы — это скажется на здоровье растений.

на огороде или комнатные цветы — это скажется на здоровье растений. Нельзя надевать вещи швами наружу , то есть шиворот-навыворот — к драке.

то есть шиворот-навыворот — к драке. Нельзя допускать , чтобы кошка спала вместе с человеком — может силы у него забрать.

чтобы кошка спала вместе с человеком — может силы у него забрать. Нельзя ругаться с родными и близкими , а также задумывать недоброе против кого-то , придумывать план мести — к большим проблемам.

а также задумывать недоброе против кого-то придумывать план мести — к большим проблемам. Нельзя смотреть на небо , чтобы случайно не увидеть падающую звезду — к несчастью.

чтобы случайно не увидеть падающую звезду — к несчастью. Нельзя относиться безответственно к одежде по погоде. Для многих ранняя весна сулит болезни , простуды и обострения.

Отдых. Сон. Кошка СС0

Народные приметы 3 апреля

У восходящего солнца лучи насыщенного желтого цвета — к хорошей погоде.

Если лед еще не сошел , стоит на реках — весенний лов для рыбаков будет плохим.

стоит на реках — весенний лов для рыбаков будет плохим. Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.

Первые комары появились — к улучшению погоды.

Березовый сок очень обильный — летом будет много дождей.

Облака синеватого оттенка — к теплу , но с дождями.

но с дождями. Ночь ясная — перед заморозками.

Синицы распелись — к теплу.

Птицы купаются — к ясной и солнечной погоде.

Кошка на спине лежит — к южному ветру.

Кошка на улицу просится , по долгу сидит на подоконнике — к потеплению.

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