Народные приметы на Крапивное заговенье. Что означает погода 11 июля

Что можно делать на Крапивное заговенье
- Народный праздник называется Крапивным заговеньем, а также кануном Петрова дня, так как на следующий день проходит День Петра и Павла. Употреблять мясо, молочные продукты и яйца еще нельзя, однако уже чувствуется окончание постного периода.
- Крапивным заговеньем праздник называют из-за того, что 11 июля в последний раз делали щи из крапивы. Считается, что после этого дня она теряет свои целебные свойства и в готовку уже не идет.
- 11 июля собирают крапиву, готовят из нее блюда, засушивают. Сушеную крапиву также использовали в качестве оберега.
- Из крапивы делали веник и подметали им дом, выметая все углы — к избавлению жилища от нечисти.
- Помещали петровскую крапиву в ладанку, чтобы плохие люди стороной обходили.
- Уже в эту ночь встречали долгожданное окончание поста, старались не спать, чтобы после полуночи встретить День Петра и Павла.
- По приметам, если сегодня попалось на глаза растение «Петров крест», который также называют «чешуйником», нужно его вырвать с корнем — некоторые проблемы сами собой отпадут, сам корень спасёт человека от любых опасностей, откроет клады и тайны.
Весна. Цветы. Природа.
Александр Лотов
Что нельзя делать на Крапивное заговенье
- Нельзя косить крапиву, срезать ее. Можно только рвать и желательно голыми руками. Так она сохранит свои целительные свойства и подарит человеку крепкое здоровье.
- Нельзя подстригать маленьких детей — по старинным поверьям, это может привести к болезни.
- Нельзя брать и давать в долг, проводить какие-либо финансовые операции, кроме мелких покупок, иначе от человека отвернется удача.
- Нельзя сквернословить, ехидничать, спорить, ругаться, разводить сплетни — плохие и злые слова сделают жизнь тяжелой, к проблемам и неудачам. Поссориться с кем-либо в этот день — примириться долго не получится.
- Нельзя любоваться радугой — можно принести в дом разочарования. Если сегодня радуга попалась на глаза, следует отвернуться.
Цветы, природа.
СС0
Приметы на 11 июля
- Кукушку не слышно — зима придет рано.
- Клен выделяет сок — через 3-4 дня будет дождь.
- Вода в реке или колодце прибывает — к ненастной погоде.
- При хорошей погоде на небе радуга появилась — к ненастью.
- При теплой погоде вихри появляются — к засухе.
- Сорока близко к дому держится — к дождю.
- Листья с деревьев начали падать — к ранней осени, уже в сентябре все деревья облетят.
- Найти монетку на улице — скоро в дом придут деньги.
- Воробьи дерутся — к засушливой погоде.