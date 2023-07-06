6 июля - церковный праздник Владимирской иконы Божией Матери и народный Аграфена Купальница. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Что можно делать на Купальницу

В этот день, а лучше — вечер, нужно обязательно искупаться в реке или озере, сходить в баню, принять ванну или душ. Вода считается заряженной особыми силами, способна подарить крепкое здоровье.

Сегодня отправляются на поиск цветка папоротника. Несмотря на то, что папоротник не цветет, по легендам считается, что именно в ночь с 6 на 7 июля он расцветает, и тот, кто его найдёт, получит необыкновенные силы и возможности.

Травники выходят на сбор целебных кореньев, трав, листьев, цветов, коры.

Девушки и женщины утром 6 июля старались умыться росой — чтобы сохранить молодость.

Вечером начинали праздновать ночь на Ивана Купалу. Отправлялись на природу, разводили возле рек, озер, прудов костры, через которые прыгали, водили хороводы, пели песни, проводили разнообразные традиционные игры, гадания, ритуалы.

В Купальские костры бросали одежду больных, старые и ненужные вещи — чтобы очистить дом и людей, прогнать болезни, недобрых духов, привлечь удачу и благополучие. Также в костры бросали крапиву, шиповник, полынь — чтобы распугать всю нечисть, что слетается на веселье людей.

Костры в этот вечер принято зажигать особым способом — старинным, трением дерева о дерево.

Особым почтением пользовался венок. Венками обменивались для дружбы и крепкой любви, пролезали через большой венок для здоровья, смотрели через него, пили и умывались через венок. Кроме того, с загаданным желанием его бросали в костер, гадали на него, пуская плавать по водоему.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Что нельзя делать на Купальницу

Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине - нечисть становится активна, ее привлекают одинокие люди. Нужно сходить в гости, встретиться с друзьями или просто выйти в людное место.

Нельзя рвать цветы просто так. В этот день цветы рвут только для лекарственных снадобий, для обрядовых венков и традиционных народных ритуалов.

Нельзя ложиться спать до полуночи. По поверьям, уснувшего раньше человека может толкать, будить, душить, мучить кошмарами домовой.

К воде, открытым водоемам не рекомендуется подходить беременным, малолетним детям и старикам.

Под запретом плохое настроение, уныние, злость, недобрые мысли, месть. Все это приведет к сильному ухудшению жизни. Чтобы поддерживать хорошее настроение и позитив, постарайтесь избегать людей, которые вам неприятны.

Нельзя рисковать, обещать что-то - задуманное может оказаться провальным.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Приметы на 6 июля

После дождя радуга надолго задержалась — погода будет дождливой.

Вечером на горизонте зарница играет — на следующий день пойдет дождь.

Возле муравейников нет муравьев — к дождю.

Дождь — через пять дней наступит солнечная погода.

Искупаться в открытом водоеме — избавиться от хворей.

Умыться утренней росой — для молодости и красоты.

Утром выпить воды из колодца — избавиться от темных мыслей и переживаний.

Звездное небо — осенью будет много грибов.

Кукушка кукует — осень предстоит холодная.

Сверчок поет — зима окажется мягкой и теплой.

Гроза — к плохому урожаю орехов.

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