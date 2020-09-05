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Жизнь

Народные приметы на Лупа Брусничника: что принято делать 5 сентября

5 сентября отмечается народно-христианский праздник Луп Брусничник. По-другому его называют Луппа, Лупов день и Лупенские морозы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Ягоды, брусника.
Ягоды, брусника.
ССО.

Народные традиции 5 сентября

К этому дню обычно наступали холода, которые называли «лупенскими». После них было принято идти в лес собирать бруснику. Именно поэтому праздник получил название «Брусничник».

После завершения всех утренних дел по дому женщины вместе с детьми собирались за ягодой. Бруснику использовали по разным назначениям. Например, из нее готовили разнообразные блюда, замачивали и использовали в качестве лекарства.

Брусничный сок пили при простуде и туберкулезе, а из листьев варили чай, который помогал при расстройствах кишечника и печени.

Ягоды, брусника.
Ягоды, брусника.
ССО.

Мужчины же 5 сентября отправлялись на поля для уборки льна и овса.

Народные приметы на Лупа Брусничника

  • Брусника созрела, значит, и овес можно убирать.

  • С утра нет мороза — до конца сентября погода будет теплой.

  • Журавли двинулись в теплые края — зима наступит рано.

  • Если журавлиный клин низко — зима будет теплой, а если высоко — это к частым морозам.

  • Если деревья дважды цветут, значит, зима долго протянется.

  • Горох на грядках расцвел — к теплой и долгой осени.

  • Туман появился ранним вечером — к улучшению погоды.

  • Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся.

  • Луппов мороз морозит нос.

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