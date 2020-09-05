Народные приметы на Лупа Брусничника: что принято делать 5 сентября

Народные традиции 5 сентября
К этому дню обычно наступали холода, которые называли «лупенскими». После них было принято идти в лес собирать бруснику. Именно поэтому праздник получил название «Брусничник».
После завершения всех утренних дел по дому женщины вместе с детьми собирались за ягодой. Бруснику использовали по разным назначениям. Например, из нее готовили разнообразные блюда, замачивали и использовали в качестве лекарства.
Брусничный сок пили при простуде и туберкулезе, а из листьев варили чай, который помогал при расстройствах кишечника и печени.
Мужчины же 5 сентября отправлялись на поля для уборки льна и овса.
Народные приметы на Лупа Брусничника
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Брусника созрела, значит, и овес можно убирать.
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С утра нет мороза — до конца сентября погода будет теплой.
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Журавли двинулись в теплые края — зима наступит рано.
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Если журавлиный клин низко — зима будет теплой, а если высоко — это к частым морозам.
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Если деревья дважды цветут, значит, зима долго протянется.
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Горох на грядках расцвел — к теплой и долгой осени.
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Туман появился ранним вечером — к улучшению погоды.
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Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся.
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Луппов мороз морозит нос.