Народные приметы на Лупа Брусничника: что принято делать 5 сентября

5 сентября отмечается народно-христианский праздник Луп Брусничник. По-другому его называют Луппа, Лупов день и Лупенские морозы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 5 сентября

К этому дню обычно наступали холода, которые называли «лупенскими». После них было принято идти в лес собирать бруснику. Именно поэтому праздник получил название «Брусничник».

После завершения всех утренних дел по дому женщины вместе с детьми собирались за ягодой. Бруснику использовали по разным назначениям. Например, из нее готовили разнообразные блюда, замачивали и использовали в качестве лекарства.

Брусничный сок пили при простуде и туберкулезе, а из листьев варили чай, который помогал при расстройствах кишечника и печени.

Ягоды , брусника. ССО.

Мужчины же 5 сентября отправлялись на поля для уборки льна и овса.

Народные приметы на Лупа Брусничника