Народные приметы на 10 марта: что делать на Тараса Бессонного, чтобы не подхватить лихорадку

10 марта, в день Тараса Бессонного, наши предки советовали не спать до заката — иначе подхватишь лихорадку. Под лихорадкой, как мы предполагаем сегодня, они понимали целый спектр болезней — от простуды до вирусной инфекции. Но были и другие запреты, которые тоже нужно было соблюдать, если не хочешь заболеть.

Как не заболеть? Соблюдай запреты

Наши предки верили, что лихорадка в день Тарасия Бессонного приходит во сне. И виноваты в этом старухи-лихорадки, демоны болезни. Другое их название — трясавицы.

Считалось, что сестры-трясавицы могут войти в дом два раза в год — 10 марта и 5 сентября. Они нагонят сон, а затем привяжутся. Заболевшего начинает крутить, трясти, к вечеру ломит ноги. Словом, лихорадка — это когда бросает то в жар, то в холод.

Поэтому спать не советовали ни днем, ни вечером. А вот детям разрешали.

Был еще и второй запрет: нельзя было заглядывать в чужие окна. Особо любопытные тоже могли заболеть.

Окно. Цветы СС0

Тарасий был добрым , а день считался неудачный

Вообще-то, в этот день почитали патриарха Константинопольского Тарасия, жившего в IX веке. Это был настоящий христианский праведник, он известен тем, что утвердил почитание икон.

Тарасий помогал сиротам и вдовам, покровительствовал нищим, создавал больницы и приюты. Не мудрено, что такому человеку молились о здоровье.

Однако, как ни странно, день Тарасия Бессонного имел, так сказать, дурную репутацию. Люди ожидали от этого дня неприятностей, любая случайность могла трактоваться как плохое предзнаменование.

Гадание. СС0

Старухи кумоха и добруха

Были попытки рационально объяснить связь первых весенних дней с опасением подхватить лихорадку. Дескать, время переходное, иммунитет ослаблен, на улице теплеет, но ветер холодный.

В этом что-то есть.

Кстати, в старину славяне отличали 12 старушек-лихорадок: тресея, храпуша, глухея, каркуша и другие. Причем этими именами их вслух никогда не называли — это был еще один запрет. Между собой про них говорили: кумоха, добруха, гостьюшка и т.п. Вероятно, чтобы не накликать беду, не позвать старуху-лихорадку.

А вот каким образом наши предки связали эту историю с добрейшим Тарасием Константинопольским? Загадка.

Пожар в Барнауле. vk.com/barneos22

Приметы на 10 марта

Если на Тарасия дверь сорвало с петель, будет пожар, болезнь или смерть кого-то из семьи.

Если выпал снег — неделя перед Пасхой будет ненасной.

Каркают вороны — лето будет дождливым.

Если найдешь змеиную шкуру (выползок) — носи ее с собой, она защитит от всех напастей.

Если собаки катаются по снегу — скоро вьюга.

Использованы материалы FB.ru и мифологического словаря.