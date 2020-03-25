Народные приметы на 25 марта: что можно и нельзя делать в Феофанов день

В народном календаре 25 марта празднуется Феофанов день. Рассказываем, как спасти лошадей от болезни, и что означает приснившееся в этот день.

Кто такой святой Феофан

В 8−9 веках в Константинополе жил святой Феофан. Когда ему было три года, он лишился отца, а его воспитанием занялся император Лев Исаврянин.

Новое положение Феофана обязывало жениться. Перед свадьбой он договорился с будущей женой о сохранении целомудрия, так как молодой человек желал стать монахом.

После женитьбы он принял монашеский постриг и благословение на строительство монастыря на острове Калоним. Феофан много времени посвящал молитвам и переписыванию книг. В награду за это Господь даровал ему способность лечить людей и изгонять из них бесов.

В 50 лет монах сильно заболел и не мог излечиться от недуга. Тогда же к власти пришел Лев Армянин, при котором Феофан попал в опалу и был арестован. Он не смог выжить в тюрьме и вскоре скончался.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Что можно и нельзя делать 25 марта

На рассвете в этот день в старину было принято выходить на улицу и встречать весну. Считалось, что на Феофана полностью сходит снег и земля оттаивает.

За несколько дней до праздника хозяева с опаской присматривались к лошадям. В народе говорили, если на Феофана лошадь заболеет, то она не поправится до осени. Для защиты животных водили поить к роднику, погружая в воду серебряное кольцо или монету.

В этот день женщинам запрещалось перешагивать через лошадиные упряжки — животному будет тяжко работать.

Лошади СС0

25 марта не стоило разговаривать на повышенных тонах. Иначе весь год будет несчастным.

Также нельзя бездельничать. В будущем это грозит нищетой.

Парни обойдут стороной девушек на выданье, если те на Феофана будут ломать ветки берез.

В этот день большое значение имели сны. Увидеть гуся — к полноте. Больницу — к крепкому здоровью. Нырять в океан — к заботам. Красить яйца — к большой радости. Подбрасывать ребенка — к болезни. Попрошайку — к бессоннице. Иконы — к тоске. Целиться во что-либо — к любовному приключению. Ремонтировать табурет — к безденежью.

Сон. СС0.

Приметы на Феофанов день

Рыба голец в ясную погоду начинает в аквариуме вилять длинным телом — к приближающемуся ненастью.

Лисы и зайцы, лоси и кабаны перебираются из привычных мест обитания на более высокие — к сильному паводку.

Туманы в этот день предвещают скорый сход снега и теплую весну.

Поднявшийся вверх туман может привести к дождю, а упавший на землю обещает солнечный день.

Утренний туман — признак хорошего урожая льна и конопли.

Теплая, весенняя погода стоит весь день — лето будет дождливым.

Если к этому дню лед на реке начинал тонуть, но не таял — лето будет неурожайным.

Иней на деревьях предвещает дождливое начало лета.

Кони громко расфыркались — к дождю. Если фыркают в пути, значит, впереди неприятная встреча.

Родившиеся 25 марта обладают особым даром к продолжению рода.

Именины 25 марта

Сергей, Григорий, Константин, Владимир, Иван, Александр, Дмитрий.