Народные приметы на 4 марта: кто такой Филя вешний и почему нельзя смотреть вечером в небо

4 марта в православном календаре отмечается День святых Архипа и Филимона, в простонародье его называют днем «Фили вешнего». Рассказываем, как возникли эти праздники и какие в связи с этим есть важные обряды и приметы.

Кто такие Архип и Филимон

Это два апостола, которые жили в I веке в греческой Фригии, находившейся на малоазиатском полуострове. Архип был епископом, а Филимон и его жена Апфия — зажиточными жителями города Колоссы. Как пишет сайт РПЦ, они считались учениками святого апостола Павла.

За что их причислили к лику святых

Римский император Нерон проводил гонения против христианства. Легионеры схватили Архипа и Филимона, после чего апостолы были преданы суду за проповеди Евангелия. На языческом празднике одурманенная толпа схватила их и потащила к градоначальнику.

По пути апостолу Архипу нанесли много ножевых ран, от которых он скончался. Апостола Филимона и его жену после долгих издевательств закопали в землю по пояс и забили камнями до смерти, пишет my-kalend.ru.

Праздник получил название «Филя вешний» в честь наступающей весны.

Оттепель. CC0

Что можно и нельзя делать 4 марта

В этот день важно совершать хорошие поступки, раздавать милостыню, кормить бездомных животных. В сельской местности принято на Филю вешнего печь хлеб-каравай. Смысл был в том, что весна пришла, но увидела пустые амбары, поэтому нужно ее порадовать.

Народные приметы

Если 4 марта будет солнечно, значит год будет плодородный.

Вечером и ночью нельзя смотреть в небо. Если вам попадется падающая звезда, то велика вероятность тяжкой болезни со смертельным исходом.

Если заболеть в День Архипа и Филимона, то болезнь будет тяжелой и долгой.

Поэтому лучше днем совершать добрые дела, а вечером пораньше лечь спать.