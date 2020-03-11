Народные приметы на 11 марта: кто такой Прокоп Перезимний и почему в этот день нельзя отправляться в долгий путь

11 марта 2020 года в народном календаре значится, как день Прокопа Перезимнего или Дорогорушителя. Как Прокоп связан с наступлением весны и что наши предки старались не делать в этот день — в материале altapress.ru.

Кто такой Прокоп Дорогорушитель?

Название этого дня связано с именем преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в VIII веке.

Согласно преданиям, Прокопий был монахом и прославился чистотой души и аскетическим образом жизни. Во время борьбы византийского императора Льва III с христианскими иконами Прокопий доказывал, что они не являются идолами.

В итоге Прокопия арестовали, мучили и бросили в темницу. Однако после смерти императора Прокопий получил свободу и вернулся в монастырь.

Какие приметы связаны с днем Прокопа Перезимнего?

Предки считали, что на Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, таял снег, а зимние дороги и тропы разрушались.

В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».

Верба. Весна в Барнауле. Анна Зайкова.

В этот день прежде, чем выехать со двора, люди слушали дорогу и проверяли, надежна ли она. Также предки прислушивались к капели. В том случае, если она была обильной, то в долгий путь лучше было не отправляться.



Крестьяне на Прокопа наблюдали за вербой. Если ее почки начинали распускаться с макушки, то предки говорили — надо сеять раньше обычного. Если же верба не спешила пушиться на макушке, то хорошим считался второй посев.

Со дня Прокопа Дорогорушителя начинали ждать подснежников. Их появление означало, что пора начинать пахоту.

Предки считали, что на Прокопа нельзя отказывать, если у вас что-то попросили.

Желательно, чтобы в этот день дом был открыт для родных, друзей и знакомых.