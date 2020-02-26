Народные приметы на Масленицу 2020: как легко привлечь счастье, здоровье и удачу

Масленица 2020 идет с 24 февраля по 1 марта. По народным приметам, в этот период можно «запастись» здоровьем и удачей надолго. У россиян есть еще несколько дней, чтобы сделать это. Рассказываем о добрых народных приметах на Масленицу.

Народные приметы на Масленицу

Множество примет на Масленицу связаны с главным блюдом праздничной недели — блинами. Судя по всему, человек, который мастерски печет блины, за Масленичную неделю мог «запастись» счастьем и удачей на весь год.

Например, по приметам, чтобы в скором времени выйти замуж, нужно, чтобы первый испеченный девушкой блин легко перевернулся. А если он приклеился к сковороде, замужества можно не ждать еще долго.

Масленица. Блины СС0

Если на Масленицу у кулинара хорошо получаются блины, это сулит процветание и благополучие. Кроме того, чем больше испечь блинов на Масленичной неделе, тем больше денег и богатства они привлекут в дом.

Чтобы старые проблемы не преследовали в новом году, весь ненужный хлам и поломанные вещи на Масленицу полагается сжечь.

Есть хорошая примета на Масленицу и для любителей покушать: считалось, что чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.