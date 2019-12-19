Народные приметы на Николу Зимнего 2019: что сделать, чтобы привлечь в жизнь добро

Никола Зимний 2019
На Николу Зимнего с утра люди шли в церковь, а затем устраивали праздничные трапезы: варили пиво и брагу, пекли пироги с рыбой. За собранным в складчину богатым столом сидели и общались самые уважаемые люди села. А молодежь водила хороводы, каталась на санках, пела песни, пишет журнал «Фома».
19 декабря крестьяне устанавливали в качестве срока для сделок и платежей. Говорили: «Никольский торг всему указ».
Николая Чудотворца называли «второй после Бога заступник». Его именем просили милостыню нищие: «Кто Николая любит, кто Николаю служит, тому святой Николай во всякий час помогает». Считалось, что помощью бедным можно заслужить милость святого Николая.
В православной церкви Николая Чудотворца считают покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Ему молятся о том, чтобы счастливо сложилась семейная жизнь.
Народные приметы 19 декабря
Предки замечали: если на Николу Зимнего появился иней, в следующем году будет богатый урожай.
Какая погода на Николу Зимнего, таким будет и Никола Вешний (22 мая).
Весной будет столько травы, сколько снега на Николу Зимнего.