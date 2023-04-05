5 апреля — народный праздник Никонов день и церковный день памяти преподобномученика Никона Сицилийского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции на Никонов день

Никонов день в старину считался днем уборки и чистоты. 5 апреля стоит сделать генеральную уборку в доме, а также в саду, на придомовой территории. В чистом доме живет гармония, счастье, удача.

Считалось, что мыть столы, лавки, стулья, полки нужно с настоем мяты — защита от злых сил и болезней.

Из дома нужно вынести весь мусор, в том числе разное старье, рваные и ненужные вещи, которыми вы не будете пользоваться — вместе с мусором из дома уйдёт нечистая сила, старые проблемы, неприятности, на их место придёт благополучие.

В грязном доме царит хаос во всех сферах жизни. Такие дома считает своим пристанищем нечистая сила, которая таится в грязных углах и беспорядке, регулярно вредит людям.

5 апреля приступают к посадкам. Проводятся первые посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Кроме того, развешивают кормушки для птиц. Это необходимо, чтобы прилетающие на подкормку птицы заодно охотились и на вредителей, которые ранней весной могут причинить сильный вред молодым растениям.

Рассада томатов pixabay.com

Что нельзя делать 5 апреля

Нельзя держать деньги на видном месте — скоро улетучатся или уйдут на ненужные траты. А вот если их спрятать , то будут водиться в доме.

то будут водиться в доме. Нельзя спать на чужой подушке — притянуть к себе плохие мысли и сны хозяина.

Девушкам и женщинам нельзя красить волосы , стричься , делать новую прическу — на любовном фронте начнутся проблемы.

стричься делать новую прическу — на любовном фронте начнутся проблемы. Нельзя клясться словами — к скорому уходу из этого мира.

Нельзя перебирать крупы , бобы , горох , фасоль — к бедности.

бобы горох фасоль — к бедности. Нельзя обманывать , рассказывать неправду , разводить слухи , проявлять лицемерие , преувеличивать факты — можно навлечь на себя безденежье.

рассказывать неправду разводить слухи проявлять лицемерие преувеличивать факты — можно навлечь на себя безденежье. Нельзя ходить на рыбалку — улова не будет , можно разгневать водных духов , в том числе и Водяного , который запомнит рыбака , нарушившего его покой , отомстит сразу или в будущем.

можно разгневать водных духов в том числе и Водяного который запомнит рыбака нарушившего его покой отомстит сразу или в будущем. Нельзя заниматься рукоделиями , лучше сегодня привести все в порядок , разложить по местам.

Рыбалка. СС0

Народные приметы на Никона Сицилийского

У берез много сока — летом будут часто идти дожди.

Гром при ещё не сошедшем снеге — лето предстоит холодное.

Ясное и звездное небо — к заморозкам.

Кошка чихает — к дождю.

Вода в реке не прибавляется , уровень водоемов не повышается — лето будет очень жарким.

уровень водоемов не повышается — лето будет очень жарким. Днем жарко , а ночью наступает холод — к хорошей погоде.

а ночью наступает холод — к хорошей погоде. Курицы , гуси и другие домашние птицы ощипываются — ненастье предчувствуют.

гуси и другие домашние птицы ощипываются — ненастье предчувствуют. Найти перо зяблика — к удаче. Такое перышко можно носить с собой в качестве оберега.

Зяблик сел на подоконник — к хорошей новости. Если стучится клювом в окно — нагрянут гости.

Увидеть умершего зяблика — ждут неприятности.

Облака синего цвета — указывают на теплый дождь в скором времени.

Белка из гнезда выходит — к потеплению.

Волна на реке идёт против течения — к похолоданию и дождям.

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