3 мая
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Жизнь

Народные приметы на Окликание предков. Что можно и категорически запрещено делать 3 мая

Окликание предков, или День Асов, отмечают в народе 3 мая. Традиции, запреты и приметы праздника — в нашем материале.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Что можно и нельзя делать на Окликание предков

Прародители считали, что 3 мая покойники скорбят о земной жизни и хотят повидаться с близкими. Поэтому на Окликание предков принято ходить на кладбище.

Традиционно плакальщицы «призывали» умерших родственников: «Встаньте, пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков да потешьте словом ласковым!»

По поверью, в День Асов земля раскаляется, и души могут вылететь на свет божий. Так что для них люди накрывали стол как можно сытнее.

На Окликание предков пращуры молились перед каждым делом, а еще вспоминали поговорки о труде: лодырь на пашне — что трутень в улье; хочешь хлеба с медом — берись за лопату; на лаптях лежать — хлеба не едать.

Категорически запрещено 3 мая ловить рыбу. Крестьяне были убеждены, что это большой грех.

Рыбалка. Водоем. Река.
Рыбалка. Водоем. Река.
СС0

Кроме того, на Окликание предков не следует разводиться. Тогда холостая жизнь затянется надолго.

Народные приметы на День Асов

  • Мазать хлеб маслом 3 мая — к удачной сделке.
  • Цветы появились на Окликание предков — к теплу.
  • Молния 3 мая — к ясной погоде.
  • Ремонтировать обувь в День Асов — к неприятному путешествию.
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