Народные приметы на Окликание предков. Что можно и категорически запрещено делать 3 мая

Что можно и нельзя делать на Окликание предков
Прародители считали, что 3 мая покойники скорбят о земной жизни и хотят повидаться с близкими. Поэтому на Окликание предков принято ходить на кладбище.
Традиционно плакальщицы «призывали» умерших родственников: «Встаньте, пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков да потешьте словом ласковым!»
По поверью, в День Асов земля раскаляется, и души могут вылететь на свет божий. Так что для них люди накрывали стол как можно сытнее.
На Окликание предков пращуры молились перед каждым делом, а еще вспоминали поговорки о труде: лодырь на пашне — что трутень в улье; хочешь хлеба с медом — берись за лопату; на лаптях лежать — хлеба не едать.
Категорически запрещено 3 мая ловить рыбу. Крестьяне были убеждены, что это большой грех.
Кроме того, на Окликание предков не следует разводиться. Тогда холостая жизнь затянется надолго.
Народные приметы на День Асов
- Мазать хлеб маслом 3 мая — к удачной сделке.
- Цветы появились на Окликание предков — к теплу.
- Молния 3 мая — к ясной погоде.
- Ремонтировать обувь в День Асов — к неприятному путешествию.