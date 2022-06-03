Народные приметы на Оленин день: что можно и запрещено делать 3 июня

Главные традиции и запреты в Оленин день
В Оленин день предки традиционно выезжали на сев льна. При этом было принято выполнять особый обряд: бабушки варили яйца и пекли караваи, а мужчины подбрасывали их в поле как можно выше. Считалось, что так лен разрастется «побогаче».
Скорлупу люди обязательно возвращали домой. Женщины толкли и добавляли ее в корм курам. По поверью, так они лучше несутся.
Категорически запрещено 3 июня плести косы. По легенде, лучше ходить простоволосыми: так шевелюра будет красивее, здоровее и гуще.
Рекомендуется в Оленин день молиться святой Елене, чтобы та позаботилась о судьбе. Особенно это относится к девушкам.
Народные приметы на Оленин день
- В Оленин день непогода — значит, осенью будет холодно.
- Ливень и град 3 июня — значит, 3 декабря пойдет снег.
- Вечером 3 июня луна «в круге» — тоже к ненастью.
- Кукушку слышно в Оленин день — жди тепла.
- Рябина буйно цветет — урожай льна будет богатым.