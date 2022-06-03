3 июня
﻿
Жизнь

Народные приметы на Оленин день: что можно и запрещено делать 3 июня

Народно-христианский праздник Оленин день празднуют 3 июня. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Яйца. Продукты. Готовка.
Яйца. Продукты. Готовка.
СС0

Главные традиции и запреты в Оленин день

В Оленин день предки традиционно выезжали на сев льна. При этом было принято выполнять особый обряд: бабушки варили яйца и пекли караваи, а мужчины подбрасывали их в поле как можно выше. Считалось, что так лен разрастется «побогаче».

Скорлупу люди обязательно возвращали домой. Женщины толкли и добавляли ее в корм курам. По поверью, так они лучше несутся.

Категорически запрещено 3 июня плести косы. По легенде, лучше ходить простоволосыми: так шевелюра будет красивее, здоровее и гуще.

Девушка. Волосы. Глаза закрыты
Девушка. Волосы. Глаза закрыты
СС0

Рекомендуется в Оленин день молиться святой Елене, чтобы та позаботилась о судьбе. Особенно это относится к девушкам.

Народные приметы на Оленин день

  • В Оленин день непогода — значит, осенью будет холодно.
  • Ливень и град 3 июня — значит, 3 декабря пойдет снег.
  • Вечером 3 июня луна «в круге» — тоже к ненастью.
  • Кукушку слышно в Оленин день — жди тепла.
  • Рябина буйно цветет — урожай льна будет богатым.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость