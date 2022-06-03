Народные приметы на Оленин день: что можно и запрещено делать 3 июня

Народно-христианский праздник Оленин день празднуют 3 июня. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты в Оленин день

В Оленин день предки традиционно выезжали на сев льна. При этом было принято выполнять особый обряд: бабушки варили яйца и пекли караваи, а мужчины подбрасывали их в поле как можно выше. Считалось, что так лен разрастется «побогаче».

Скорлупу люди обязательно возвращали домой. Женщины толкли и добавляли ее в корм курам. По поверью, так они лучше несутся.

Категорически запрещено 3 июня плести косы. По легенде, лучше ходить простоволосыми: так шевелюра будет красивее, здоровее и гуще.

Девушка. Волосы. Глаза закрыты СС0

Рекомендуется в Оленин день молиться святой Елене, чтобы та позаботилась о судьбе. Особенно это относится к девушкам.

Народные приметы на Оленин день