Народные приметы на Пелагею Заступницу: что можно и категорически запрещено делать 17 мая

Пелагею Заступницу, или День баклушников, отмечают в народе 17 мая. Что можно и категорически запрещено делать в этот праздник — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты на Пелагею Заступницу

По православному календарю 17 мая — день памяти мученицы Пелагии Тарсийской. Предки прозвали ее Заступницей, потому что она — покровительница невинных девушек и птиц.

На Пелагею Заступницу прародители традиционно заготавливали баклуши, из которых в дальнейшем вырезали ложки. На Руси их было принято украшать росписью или резьбой, а затем дарить близким и друзьям, — как символ зажиточности.

Женщины 17 мая молились святой и просили защитить их от обид и несправедливости.

Категорически запрещено в День баклушников работать: шить, стирать убирать и даже готовить еду. Это может принести неудачу.

Народные приметы на Пелагею Заступницу