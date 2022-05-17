Народные приметы на Пелагею Заступницу: что можно и категорически запрещено делать 17 мая

Традиции и запреты на Пелагею Заступницу
По православному календарю 17 мая — день памяти мученицы Пелагии Тарсийской. Предки прозвали ее Заступницей, потому что она — покровительница невинных девушек и птиц.
На Пелагею Заступницу прародители традиционно заготавливали баклуши, из которых в дальнейшем вырезали ложки. На Руси их было принято украшать росписью или резьбой, а затем дарить близким и друзьям, — как символ зажиточности.
Женщины 17 мая молились святой и просили защитить их от обид и несправедливости.
Категорически запрещено в День баклушников работать: шить, стирать убирать и даже готовить еду. Это может принести неудачу.
Народные приметы на Пелагею Заступницу
- На Пелагею Заступницу солнце в неяркой дымке — к плохой погоде.
- Ливень 17 мая — к хорошему урожаю.
- По небу летят стаи воробьев 17 мая — к ветрам.
- Зацвел терн 17 мая — значит, до конца месяца будет холодно.