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Жизнь

Народные приметы на Пелагею Заступницу: что можно и категорически запрещено делать 17 мая

Пелагею Заступницу, или День баклушников, отмечают в народе 17 мая. Что можно и категорически запрещено делать в этот праздник — в материале altapress.ru.

Деревянная ложка, лопаточка, готовка.
Деревянная ложка, лопаточка, готовка.
СС0

Традиции и запреты на Пелагею Заступницу

По православному календарю 17 мая — день памяти мученицы Пелагии Тарсийской. Предки прозвали ее Заступницей, потому что она — покровительница невинных девушек и птиц.

На Пелагею Заступницу прародители традиционно заготавливали баклуши, из которых в дальнейшем вырезали ложки. На Руси их было принято украшать росписью или резьбой, а затем дарить близким и друзьям, — как символ зажиточности.

Женщины 17 мая молились святой и просили защитить их от обид и несправедливости.

Категорически запрещено в День баклушников работать: шить, стирать убирать и даже готовить еду. Это может принести неудачу.

Народные приметы на Пелагею Заступницу

  • На Пелагею Заступницу солнце в неяркой дымке — к плохой погоде.
  • Ливень 17 мая — к хорошему урожаю.
  • По небу летят стаи воробьев 17 мая — к ветрам.
  • Зацвел терн 17 мая — значит, до конца месяца будет холодно.
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