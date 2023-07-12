12 июля - церковный праздник День Петра и Павла и народный Петров день, Петры-Павлы. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции на Петров день

Православная церковь отмечает праздник Петра и Павла. В христианстве относится к числу великих праздников, а также завершает собой Петров пост.

В старину, как и в любой день разговения, который завершает многодневный пост, устраивали пиршество, накрывали столы разнообразными яствами, приглашали родных, друзей, соседей.

Больше всего на столе приветствовалась рыба. Апостол Петр сам был рыбаком и покровительствует им. Соответственно, апостолу Петру стоит помолиться о хорошем улове.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро. unsplash.com.

12 июля вставали рано утром, до рассвета. После этого собирались и отправлялись на возвышенности или пригорки, разжигали костры и встречали рассвет. Считалось, что в это утро солнце играет на восходе, то засияет, то потускнеет, то светит ровным светом, то начнёт переливаться разными цветами и оттенками.

Если солнце радуется — это хороший знак, год будет удачным, сытым, богатым на счастливые события.

Дорогому и близкому человеку, которому вы желаете только добра и счастья, нужно подарить новое полотенце. Подаренное в Петров день, оно станет мощным оберегом.

Одним из обрядовых или ритуальных действий было умывание из трех ключей (родников). По поверьям, это принесет здоровье, молодость и красоту. Если нет возможности умыться из трех ключей, то достаточно и одного, который подарит здоровье, телесное и душевное.

По народным приметам, день начинает заметно убавляться. По этому поводу бытовала даже поговорка: «Петр-Павел день убавил».

Погода, природа. СС0

Что нельзя делать на День Петра и Павла

Работа разрешена, но нельзя в этот день перерабатывать по своей инициативе, брать подработку и лишние обязанности.

Нельзя планировать строительство и ремонт, уборку, стирку, глажку белья и другую деятельность - будет преследовать неудача. Дома можно только готовить и прибрать перед гостями.

Нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать.

Нельзя игнорировать приглашение в гости, иначе в семье начнутся проблемы.

В такой важный православный праздник нельзя думать о греховном, плохом, желать кому-то зла, мстить или продумывать план мести — к ухудшению в жизни.

Погода, природа. СС0

Приметы на 12 июля

Дождь — в сенокос будут стоять мокрые дни.

В течение дня переменилась погода — к большому урожаю.

Кукушка кукует — к теплой осени.

Дождливый день — метель на Новый год.

Ил в пруду поднимается на поверхность — через 2-3 дня ожидайте дождь.

За весь день один дождь прошел — урожай будет плохим, дождь прошел два раза — хороший, а если три дождя — превзойдет все ожидания.

Жаркий день — мороз на Рождество.

Утром много росы — к жаркому дню.

Облака против ветра плывут — к осадкам.

Холодный день — к плохому урожаю.

Лягушки много и громко квакают — тепло до конца лета простоит.

Листья на березах начинают желтеть — к раннему листопаду, в сентябре многие деревья будут стоять голые.

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