Народные приметы на праздник Андрей Налива. Что запрещено делать 17 июля

Традиции на праздник Андрей Налива

Чтобы нечисть не пробралась в жилище, его окуривали дымом зверобоя. Веточки зверобоя вешали над порогом, возле двери, на подоконнике.

Традиционным блюдом 17 июля считается овсяная каша с маслом. Кто отведает сегодня такое блюдо, тот будет пользоваться крепким здоровьем.

Нельзя убивать мух и комаров — их количество только увеличится.

Если во время дождя на вас попали капли, не нужно их вытирать, стоит дать им высохнуть. Считается, что дождевая вода в этот день обладает целительными силами.

Каша CC0

Что нельзя делать на праздник Андрей Налива

Нужно избегать начала или старта чего-то нового, будь то отношения, работа, важный проект, долгосрочный ремонт или строительство.

Нельзя брать и давать в долг — к затруднениям в денежном плане.

Отправляться в дальний путь, заниматься торговлей, куплей/продажей лучше во второй половине дня. А вот в первой все может пойти не по плану.

Нельзя детей оставлять без присмотра, особенно младенцев, иначе может нечисть навредить или сильно испугать.

Нельзя ремонтировать обувь и одежду, подшивать, подклеивать, отдавать в мастерскую по ремонту — к неприятностям в личной жизни.

Не стоит покупать обувь и одежду — к проблемам со здоровьем. Считается, что покупка предметов гардероба — это небольшое обновление жизни, начало чего-то нового, и если выбрать плохой день, то и обновление будет неудачным.

Если отправляетесь в гости — в чужой дом нельзя приходить с пустыми руками, обязательно нужно принести подарок или вкусное блюдо, угощение. Жадность в гостях приведет к денежным сложностям.

Нельзя сквернословить, упоминать нечистого, скандалить, выяснять отношения — можно привлечь духи болезней и неудач.

Если привязалась добрая собака, ее не рекомендовалось отгонять - она считается защитником от бед.

Зонты. unsplash.com

Приметы на 17 июля

Какая погода 17 июля, такая будет и 11 августа.

Листья начали желтеть — к ранней осени.

Много облаков — к теплой погоде.

Сильный гром — к граду.

В лесу много ягод — зима будет холодной.

Утренняя заря или закат ярко-красные — к ненастью.

Рыбы вьюны поднимаются к поверхности — перед грозой.

Стрижи пропали — скоро наступит затяжное ненастье.

Яркая радуга — предстоит сильный дождь.

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