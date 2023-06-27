27 июня - народный праздник Елисей Гречкосей и церковный Собор Дивеевских святых. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Традиции на Елисея Гречкосея

27 июня день стоит начать с молитвы Елисею. Его просят о самом заветном желании.

Также продолжают сеять гречиху. Так как семенам нужна влага для всходов, проводили ритуал на крапиву, прося ее обжечь небеса, чтобы они подарили земле дождь.

Купленные сегодня обновки будут носиться долго. Также покупают счастливые вещи, которые в последующем можно будет надевать в такие дни, когда необходимы удача и везение.

27 июня принято освящать новую одежду или ту, которая была куплена в это году.

Рассвет. unsplash.com

Что нельзя делать на Елисея Гречкосея

Нельзя переедать — к болезням желудочно-кишечного тракта. А вот диета, умеренное употребление пищи или соблюдение поста, если нет каких-либо противопоказаний, скажется на организме лучшим образом.

Если попалось яйцо с двумя желтками, готовить его ни в коем случае нельзя. Такое яйцо лучше выбросить, иначе в ближайшее время приключится беда.

Нельзя рвать цветы лютика — к скандалу с важным человеком, который может подпортить ваши дела и спокойную жизнь.

Девушкам и женщинам не рекомендуется сегодня расчесывать волосы. Вычесать волосы расческой или гребнем — к болезням.

Цветы. Рассада. Весна. Анна Зайкова.

Приметы на 27 июня

Вечером в лесу теплее, чем на открытом пространстве — к дождливой погоде.

Лягушки и жабы выползают на сушу, прыгают по земле — перед дождем.

Рыба в реке играет — гроза ночью.

Много комаров — к урожаю ягод.

Много мошкары — к урожаю грибов.

Полевые мыши и крысы ночью сидят в своих норах, не выползают — чувствуют приближающийся дождь.

Чайки садятся на воду, плавают, но не купаются — к хорошей погоде.

Утки ведут себя тихо — перед грозой.

Коршуны в небе — будет солнечно.

Зяблик поет звонко — к ясному дню.

Звезды ночью ясные, блестящие — к жаркой погоде.

К полудню появились черные тучи — вечером ожидайте осадки.

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