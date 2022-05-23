Народные приметы на Симонов день. Почему 23 мая нельзя копать ямы

Традиции и запреты в Симонов день
В Симонов день прародители почитали силу земли — «кормилицы всего человечества».
Крестьяне 23 мая ни в коем случае не брались за плуг и борону. А также на «Симон Посев» было категорически запрещено копать ямы: чтобы не нарушать покой почвы.
Но существовал в Симонов день ритуал: люди обязательно проходили по земле босиком. Считалось, что так она может «поделиться» с человеком силой и крепким здоровьем.
Кроме того, на «Симон Посев» принято искать клады, собирать лекарственные травы и коренья, а еще — мыться в бане и наряжаться в чистую одежду.
Однако ни в коем случае нельзя оставлять веник у кровати ребенка. По поверью, так есть риск накликать болезнь.
Народные приметы на Симонов день
- В Симонов день долго идет дождь — лето будет долгим и теплым.
- Кучевые облака 23 мая — значит, ближайшая неделя будет солнечной.
- Птицы пою до утра — жди дождя.
- На «Симон Посев» крот выбрасывает из норы больше земли, чем обычно, — к ливню.