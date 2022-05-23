Народные приметы на Симонов день. Почему 23 мая нельзя копать ямы

В народном календаре 23 мая — Симонов день, или «Симон Посев». Рассказываем, что можно и категорически запрещено делать в этот праздник.

Традиции и запреты в Симонов день

В Симонов день прародители почитали силу земли — «кормилицы всего человечества».

Крестьяне 23 мая ни в коем случае не брались за плуг и борону. А также на «Симон Посев» было категорически запрещено копать ямы: чтобы не нарушать покой почвы.

Но существовал в Симонов день ритуал: люди обязательно проходили по земле босиком. Считалось, что так она может «поделиться» с человеком силой и крепким здоровьем.

Кроме того, на «Симон Посев» принято искать клады, собирать лекарственные травы и коренья, а еще — мыться в бане и наряжаться в чистую одежду.

Веники для бани. открытые источники

Однако ни в коем случае нельзя оставлять веник у кровати ребенка. По поверью, так есть риск накликать болезнь.

Народные приметы на Симонов день