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Жизнь

Народные приметы на Сочельник. Что можно и категорически запрещено делать 6 января

6 января верующие отмечают Сочельник, или канун Рождества. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в церковный праздник — в материале altapress.ru.

Рождество, ангел
Рождество, ангел

Главные традиции и запреты на Сочельник

В Сочельник предки на Руси обычно колядовали. Юноши и девушки ходили по домам, пели песни-колядки, а взамен просили у хозяев деньги и угощения.

Незамужние барышни 6 января гадали на суженого. Они верили: откуда собака залает, оттуда и жених придет. Также прародители в праздник обязательно мылись в бане, чтобы улучшить физическое здоровье и окрепнуть духом.

Поздним вечером Сочельника семьи собирались за столом и устраивали «вечерю». Обычно торжественное застолье проходило в родительском доме, и на него было категорически запрещено приходить в «траурной» черной одежде.

Кроме того, православные обвязывали деревья в садах в знак плодородия, благополучия и достатка. Ни в коем случае в канун Рождества нельзя выходить из дома и гулять по лесу, ссориться, печалиться и плакать.

Банкет, накрытый стол.
Банкет, накрытый стол.
CC0

Народные приметы 6 января

  • На Сочельник небо ясное — быть богатому урожаю летом;
  • Сильная метель 6 января — значит, меда в этом году будет мало;
  • На улице тепло — к плохому урожаю огурцов;
  • Выпал снег — жди добрых вестей.
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