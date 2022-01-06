Народные приметы на Сочельник. Что можно и категорически запрещено делать 6 января

6 января верующие отмечают Сочельник, или канун Рождества. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в церковный праздник — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты на Сочельник

В Сочельник предки на Руси обычно колядовали. Юноши и девушки ходили по домам, пели песни-колядки, а взамен просили у хозяев деньги и угощения.

Незамужние барышни 6 января гадали на суженого. Они верили: откуда собака залает, оттуда и жених придет. Также прародители в праздник обязательно мылись в бане, чтобы улучшить физическое здоровье и окрепнуть духом.

Поздним вечером Сочельника семьи собирались за столом и устраивали «вечерю». Обычно торжественное застолье проходило в родительском доме, и на него было категорически запрещено приходить в «траурной» черной одежде.

Кроме того, православные обвязывали деревья в садах в знак плодородия, благополучия и достатка. Ни в коем случае в канун Рождества нельзя выходить из дома и гулять по лесу, ссориться, печалиться и плакать.

Банкет , накрытый стол. CC0

Народные приметы 6 января