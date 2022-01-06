Народные приметы на Сочельник. Что можно и категорически запрещено делать 6 января

Главные традиции и запреты на Сочельник
В Сочельник предки на Руси обычно колядовали. Юноши и девушки ходили по домам, пели песни-колядки, а взамен просили у хозяев деньги и угощения.
Незамужние барышни 6 января гадали на суженого. Они верили: откуда собака залает, оттуда и жених придет. Также прародители в праздник обязательно мылись в бане, чтобы улучшить физическое здоровье и окрепнуть духом.
Поздним вечером Сочельника семьи собирались за столом и устраивали «вечерю». Обычно торжественное застолье проходило в родительском доме, и на него было категорически запрещено приходить в «траурной» черной одежде.
Кроме того, православные обвязывали деревья в садах в знак плодородия, благополучия и достатка. Ни в коем случае в канун Рождества нельзя выходить из дома и гулять по лесу, ссориться, печалиться и плакать.
Народные приметы 6 января
- На Сочельник небо ясное — быть богатому урожаю летом;
- Сильная метель 6 января — значит, меда в этом году будет мало;
- На улице тепло — к плохому урожаю огурцов;
- Выпал снег — жди добрых вестей.