Народные приметы на Сретение: зачем поджигать волосы и как предсказать весну

15 февраля — православный праздник Сретение Господне. В народе этот день называли «Сретенские морозы» и «Громницы». Рассказываем, в чем суть Сретения, зачем предки поджигали в этот день волосы и с какими еще народными традициями и приметами связано 15 февраля.

Что за праздник Сретение Господне

Сретение Господне — православный праздник. Он относится к двунадесятым, то есть 12 важнейшим, и отмечается всегда в один и тот же день —15 февраля.

Слово «сретение» переводится как «встреча». На сороковой день после рождения Иисуса, его родители Мария и Иосиф по древней традиции принесли малыша в церковь. Там их встретил благочестивый старец Симеон. По преданию, ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Сретение символизирует встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

Оттепель Снег. Настасья Коваленко

Народные традиции Сретения Господня

На Сретение в церкви по традиции освящали свечи, а после раздавали их прихожанам. Считалось, что эти свечи нужно хранить в доме в течение года, потому что они способны оберегать дом от бури, посевы — от града, а человека — от сглаза и болезней.

На Сретение также освещали воду. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской.

Считается, что если в этот день молитвы помогут каждому верующему. В праздник Сретения Господня следует сконцентрироваться на духовной жизни, попросить прощения за грехи и делать добрые дела.

Оттепель. СС0

Сретение в народе считалось границей между зимой и летом. Люди говорили: «на Сретение зима с весною встретилась» и «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила». Считалось, что последние зимние морозы выпадают на это время, поэтому их в народе и назвали «сретенскими».

В некоторых регионах был обычай — сретенскими свечами крестообразно поджигать друг другу волосы. Считалось, что это помогает от головной боли. В деревнях устраивали гуляния и пекли круглые блины, которые символизируют солнце.

Крестьянки в Костромской губернии пекли баранки и кормили ими домашний скот: люди верили, что это должно защитить животных от болезней.

Оттепель Снег. Настасья Коваленко

Приметы на Сретение