Народные приметы на Сретение: зачем поджигать волосы и как предсказать весну

Что за праздник Сретение Господне
Сретение Господне — православный праздник. Он относится к двунадесятым, то есть 12 важнейшим, и отмечается всегда в один и тот же день —15 февраля.
Слово «сретение» переводится как «встреча». На сороковой день после рождения Иисуса, его родители Мария и Иосиф по древней традиции принесли малыша в церковь. Там их встретил благочестивый старец Симеон. По преданию, ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Сретение символизирует встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.
Народные традиции Сретения Господня
На Сретение в церкви по традиции освящали свечи, а после раздавали их прихожанам. Считалось, что эти свечи нужно хранить в доме в течение года, потому что они способны оберегать дом от бури, посевы — от града, а человека — от сглаза и болезней.
На Сретение также освещали воду. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской.
Считается, что если в этот день молитвы помогут каждому верующему. В праздник Сретения Господня следует сконцентрироваться на духовной жизни, попросить прощения за грехи и делать добрые дела.
Сретение в народе считалось границей между зимой и летом. Люди говорили: «на Сретение зима с весною встретилась» и «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила». Считалось, что последние зимние морозы выпадают на это время, поэтому их в народе и назвали «сретенскими».
В некоторых регионах был обычай — сретенскими свечами крестообразно поджигать друг другу волосы. Считалось, что это помогает от головной боли. В деревнях устраивали гуляния и пекли круглые блины, которые символизируют солнце.
Крестьянки в Костромской губернии пекли баранки и кормили ими домашний скот: люди верили, что это должно защитить животных от болезней.
Приметы на Сретение
- По погоде 15 февраля предки определяли, какой будет весна, пишет hollydays.ru.
- Если утром на Сретение идет снег, в этом году будет урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних.
- Капель на Сретение предвещает хороший урожай пшеницы. А вот вьюга, напротив, поет о том, что хлеб не уродится.
- Оттепель 15 февраля — к ранней и теплой весне, мороз — к холодной.
- Если на Сретение выпал снег, весна будет затяжной и дождливой.
- Солнце выглянуло перед закатом 15 февраля — значит, последние морозы закончились.
- Звездное небо на Сретение — к поздней зиме.