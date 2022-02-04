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Жизнь

Народные приметы на Тимофеев день. Что можно и категорически запрещено делать 4 февраля

Тимофеев день отмечают в народе 4 февраля. По-другому его называют Тимофей, День Тимофея, Тимофеевские морозы и Тимофей-полузимник. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Сугроб, снег.
Сугроб, снег.
CC0

Тимофеев день: традиции и запреты

Предки в Тимофеев день отмечали скорое окончание холодов. Они приговаривали: «Тимофей сшибает рог зиме».

На Руси с 4 февраля было связано понятие «тимофеевские морозы». Так прародители называли сильные вьюги и метели.

Люди слагали поговорки о морозах на Тимофея-полузимника. Вот некоторые из них: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес», «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди».

С Тимофеевым днем связано много примет: если 4 февраля запотевают стекла, то быть потеплению; по стеклу «бегут» узоры — значит, низкие температуры продержатся еще долго; солнце светит ярко — значит, весна начнется рано. А вот сильный снегопад предвещает богатый урожай зерновых.

Мороз, окно, зима.
Мороз, окно, зима.
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В День Тимофея хозяева проверяли закрома. Им было важно, чтобы запасов овощей, зерна и корма для скота хватило до следующего урожая. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

Девушки 4 февраля катались с горок, а также пряли лен и шерсть.

Категорически запрещено в Тимофеев день бездельничать, разбрасывать мусор и отправляться в дальнюю дорогу. Это к несчастью.

Народные приметы на Тимофеев день

  • Окно запотело от мороза 4 февраля — жди потепления.
  • Мороз «разрисовал» окна сверху вниз — быть холодам, а по диагонали — к теплу.
  • На земле в Тимофеев день много снега — к богатому урожаю хлеба.
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