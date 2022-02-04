Народные приметы на Тимофеев день. Что можно и категорически запрещено делать 4 февраля

Тимофеев день отмечают в народе 4 февраля. По-другому его называют Тимофей, День Тимофея, Тимофеевские морозы и Тимофей-полузимник. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Тимофеев день: традиции и запреты

Предки в Тимофеев день отмечали скорое окончание холодов. Они приговаривали: «Тимофей сшибает рог зиме».

На Руси с 4 февраля было связано понятие «тимофеевские морозы». Так прародители называли сильные вьюги и метели.

Люди слагали поговорки о морозах на Тимофея-полузимника. Вот некоторые из них: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес», «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди».

С Тимофеевым днем связано много примет: если 4 февраля запотевают стекла, то быть потеплению; по стеклу «бегут» узоры — значит, низкие температуры продержатся еще долго; солнце светит ярко — значит, весна начнется рано. А вот сильный снегопад предвещает богатый урожай зерновых.

Мороз , окно , зима. CC0

В День Тимофея хозяева проверяли закрома. Им было важно, чтобы запасов овощей, зерна и корма для скота хватило до следующего урожая. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

Девушки 4 февраля катались с горок, а также пряли лен и шерсть.

Категорически запрещено в Тимофеев день бездельничать, разбрасывать мусор и отправляться в дальнюю дорогу. Это к несчастью.

Народные приметы на Тимофеев день