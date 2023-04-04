4 апреля — народный праздник Василий Теплый и церковный день памяти священномученика Василия Анкирского пресвитера. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции на Василия Теплого

4 апреля — хороший день, чтобы приступить к строительству дома или иного здания.

В этот день смотрели, куда стекают ручьи — в том месте «проторенный путь водице ко глуби земной». А значит постройка окажется непрочной, местность будет постоянно подтапливать, земля может осесть, дом начнет крениться или уходить под землю.

4 апреля можно начать не только стройку, но и ремонт. С наступлением тепла осматривали свои дома и другие постройки: что подремонтировать, нужно ли подлатать крышу.

В этот день можно начинать выходить на уборку территории от листьев и мусора — снег уже достаточно растаял.

Также в старину женщины пекли калачи, которые своей формой напоминают солнце. Такие калачи едят сами или одаривают ими соседей, родных, друзей, бедняков.

Рассвет. unsplash.com

Что нельзя делать на Василия Теплого

Нельзя заниматься несколькими делами одновременно — ни одно из них не получится сделать хорошо или довести до конца.

Постиранное белье не стоит сушить на улице. Считается , что 4 апреля в сырое белье может залезть нечисть.

что 4 апреля в сырое белье может залезть нечисть. Нельзя заниматься рукоделиями — вещь или поделка будут испорчены.

Женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем — супруг будет неверным , начнет гулять.

начнет гулять. Нельзя просить муку — к большой ссоре.

Не рекомендуется громко разговаривать и смеяться , кричать , общаться на повышенных тонах — можно привлечь внимание нечистого.

кричать общаться на повышенных тонах — можно привлечь внимание нечистого. Нельзя рассказывать о своих планах , идеях , целях , желаниях — окажутся пустыми и неосуществимыми.

идеях целях желаниях — окажутся пустыми и неосуществимыми. Нельзя выносить мусор — болезнь может прийти в дом.

Нельзя есть хлеб с горбушки — к болезни главы семьи. Горбушку или корочку хлеба сегодня вообще лучше не употреблять , оставить на потом или скормить животным.

Рассвет. unsplash.com

Народные приметы 4 апреля

Облака синего оттенка — будет тепло , но дождливо.

но дождливо. Вороны и другие птицы купаются в лужах — к теплу.

Снег на муравейнике сходит в первую очередь с северной стороны — к теплому лету.

Ворона нахохлилась , сгорбилась и опустила крылья — к непогоде и дождю.

сгорбилась и опустила крылья — к непогоде и дождю. Трясогузки прилетели — скоро начнется ледоход.

Небо мутноватое , с мелкими и частыми облаками — погода ухудшится.

с мелкими и частыми облаками — погода ухудшится. О плохой погоде говорят и волнистые облака , которые затянули небо.

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