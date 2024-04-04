Народные приметы на Василия Теплого. Как сохранить здоровье 4 апреля

Традиции на Василия Теплого
4 апреля - хороший день, чтобы приступить к строительству дома или иного здания.
В этот день смотрели, куда стекают ручьи — в том месте «проторенный путь водице ко глуби земной". А значит постройка окажется непрочной, местность будет постоянно подтапливать, земля может осесть, дом начнет крениться или уходить под землю.
4 апреля можно начать не только стройку, но и ремонт. С наступлением тепла осматривали свои дома и другие постройки: что подремонтировать, нужно ли подлатать крышу.
В этот день можно начинать выходить на уборку территории от листьев и мусора - снег уже достаточно растаял.
Также в старину женщины пекли калачи, которые своей формой напоминают солнце. Такие калачи едят сами или одаривают ими соседей, родных, друзей, бедняков.
Что нельзя делать на Василия Теплого
- Нельзя заниматься несколькими делами одновременно — ни одно из них не получится сделать хорошо или довести до конца.
- Постиранное белье не стоит сушить на улице. Считается, что 4 апреля в сырое белье может залезть нечисть.
- Нельзя заниматься рукоделиями — вещь или поделка будут испорчены.
- Женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем — супруг будет неверным, начнет гулять.
- Нельзя просить муку — к большой ссоре.
- Не рекомендуется громко разговаривать и смеяться, кричать, общаться на повышенных тонах — можно привлечь внимание нечистого.
- Нельзя рассказывать о своих планах, идеях, целях, желаниях — окажутся пустыми и неосуществимыми.
- Нельзя выносить мусор — болезнь может прийти в дом.
- Нельзя есть хлеб с горбушки — к болезни главы семьи. Горбушку или корочку хлеба сегодня вообще лучше не употреблять, оставить на потом или скормить животным.
Народные приметы 4 апреля
- Облака синего оттенка — будет тепло, но дождливо.
- Вороны и другие птицы купаются в лужах — к теплу.
- Снег на муравейнике сходит в первую очередь с северной стороны — к теплому лету.
- Ворона нахохлилась, сгорбилась и опустила крылья — к непогоде и дождю.
- Трясогузки прилетели — скоро начнется ледоход.
- Небо мутноватое, с мелкими и частыми облаками — погода ухудшится.
- О плохой погоде говорят и волнистые облака, которые затянули небо.
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