Народные приметы на Вьюна Зеленого. Что можно и категорически запрещено 15 июня

Традиции и запреты на Вьюна Зеленого
На Вьюна Зеленого предки традиционно ходили толпой по улице и пели. Как правило, свои песни 15 июня они посвящали молодоженам, их крепкому браку и надеждам на светлое будущее.
Вечером молодые люди и юные девушки устраивали шумные гулянья. Кроме того, на Вьюнца они устраивали пир: ставили на стол каши, овощи, ягоды, мед, орехи и свежий каравай.
Беременным на Вьюна Зеленого категорически запрещено ходить за покупками. По поверью, иначе ребенок может родиться раньше срока.
Еще 15 июня нельзя стирать и полоскать белье. Мол, в противном случае нечисть может утащить человека в омут.
Также на Вьюнца не рекомендуется надевать вещи с металлической фурнитурой.
Народные приметы на Вьюнца
- Тихая погода на Вьюнца — к теплу.
- Ветер усилился 15 июня — к дождю.
- На закате 15 июня солнце прячется за облака — к непогоде.