15 июня
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Жизнь

Народные приметы на Вьюна Зеленого. Что можно и категорически запрещено 15 июня

Народный праздник Вьюн Зеленый, или Вьюнец, отмечают 15 июня. Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

Традиции и запреты на Вьюна Зеленого

На Вьюна Зеленого предки традиционно ходили толпой по улице и пели. Как правило, свои песни 15 июня они посвящали молодоженам, их крепкому браку и надеждам на светлое будущее.

Вечером молодые люди и юные девушки устраивали шумные гулянья. Кроме того, на Вьюнца они устраивали пир: ставили на стол каши, овощи, ягоды, мед, орехи и свежий каравай.

Беременным на Вьюна Зеленого категорически запрещено ходить за покупками. По поверью, иначе ребенок может родиться раньше срока.

Домохозяйка. Стирка. Уборка.
Домохозяйка. Стирка. Уборка.
СС0

Еще 15 июня нельзя стирать и полоскать белье. Мол, в противном случае нечисть может утащить человека в омут.

Также на Вьюнца не рекомендуется надевать вещи с металлической фурнитурой.

Народные приметы на Вьюнца

  • Тихая погода на Вьюнца — к теплу.
  • Ветер усилился 15 июня — к дождю.
  • На закате 15 июня солнце прячется за облака — к непогоде.
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