Народные приметы на Вьюна Зеленого. Что можно и категорически запрещено 15 июня

Народный праздник Вьюн Зеленый, или Вьюнец, отмечают 15 июня. Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты на Вьюна Зеленого

На Вьюна Зеленого предки традиционно ходили толпой по улице и пели. Как правило, свои песни 15 июня они посвящали молодоженам, их крепкому браку и надеждам на светлое будущее.

Вечером молодые люди и юные девушки устраивали шумные гулянья. Кроме того, на Вьюнца они устраивали пир: ставили на стол каши, овощи, ягоды, мед, орехи и свежий каравай.

Беременным на Вьюна Зеленого категорически запрещено ходить за покупками. По поверью, иначе ребенок может родиться раньше срока.

Домохозяйка. Стирка. Уборка. СС0

Еще 15 июня нельзя стирать и полоскать белье. Мол, в противном случае нечисть может утащить человека в омут.

Также на Вьюнца не рекомендуется надевать вещи с металлической фурнитурой.

Народные приметы на Вьюнца