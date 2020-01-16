Народные приметы на 16 января. Чего лучше не делать, чтобы избежать тяжелых потерь

Народные приметы и традиции 16 января
Название «Гордеев день» связано с церковным календарем. Дело в том, что 16 января православные чтят память мученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахии. Отсюда различные варианты — «Гордий», «Гордей», «День Малахии Доильницы», «Малахий», уточняет hollydays.ru.
Несмотря на то, что название «Гордеев день» связано с именем святого, в народе появилось поверье, основанное на созвучии со словом «гордость».
Люди считали, что в Гордеев день не стоит хвастаться ничем — ни здоровьем, ни материальным благополучием, ни детьми. В противном случае можно потерять то, чем хвалишься.
Кроме того, 16 января по народным приметам предки старались предсказать, когда пойдет снег или наступит мороз.
Народные приметы на погоду 16 января
- Если в Гордеев день рано светает, то вскоре пойдет снег.
- Если ночью 16 января ярко светит месяц, следующие дни будут холодными.
- Ночью ярко светят звезды — значит, погода будет ясной.
- Если 16 января без перерыва идет снег, то ночь будет морозной.
- В Гордеев день деревья покрыты инеем — значит, ближайшие дни будут ясными.