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Жизнь

Народные приметы на 16 января. Чего лучше не делать, чтобы избежать тяжелых потерь

В народном календаре практически каждый день имеет свои традиции и поверья. В Гордеев день 16 января варили овсяную кашу на молоке и угощали ею коров. А еще — ничем не хвастались. Подробнее об обычаях и народных приметах 16 января — в материале altapress.ru.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы и традиции 16 января

Название «Гордеев день» связано с церковным календарем. Дело в том, что 16 января православные чтят память мученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахии. Отсюда различные варианты — «Гордий», «Гордей», «День Малахии Доильницы», «Малахий», уточняет hollydays.ru.

Несмотря на то, что название «Гордеев день» связано с именем святого, в народе появилось поверье, основанное на созвучии со словом «гордость».

Люди считали, что в Гордеев день не стоит хвастаться ничем — ни здоровьем, ни материальным благополучием, ни детьми. В противном случае можно потерять то, чем хвалишься.

Зима.
Зима.
СС0

Кроме того, 16 января по народным приметам предки старались предсказать, когда пойдет снег или наступит мороз.

Народные приметы на погоду 16 января

  • Если в Гордеев день рано светает, то вскоре пойдет снег.
  • Если ночью 16 января ярко светит месяц, следующие дни будут холодными.
  • Ночью ярко светят звезды — значит, погода будет ясной.
  • Если 16 января без перерыва идет снег, то ночь будет морозной.
  • В Гордеев день деревья покрыты инеем — значит, ближайшие дни будут ясными.
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