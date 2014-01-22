Народные приметы на 22 января. Что делать, чтобы настроить себя на работу на весь год

22 января — Филиппов день. В этот день надо было окончательно смыть с себя прошедшие зимние праздники и особенно ударно поработать, в том числе по дому, существовали и запреты.

Народный герой

Великий подвижник Филипп жил в XVI веке. По приглашению царя Ивана Грозного он стал митрополитом Московским. Пишут, что он старался смягчись нравы государя и, по некоторым данным, осуждал опричнину — в том числе публично.

Кончилось все плохо: Филипп навлек на себя царский гнев, его судили, лишили сана, отправили в монастырь, а потом и задушили. В 1648 году его причислили к лику святых.

Генеральная уборка

В народе считалось, что этот день создан для работы. Связано ли это с тем, что Филиппу приписывали большое трудолюбие, или с тем, что закончились святки (время между Рождеством и Крещением) неизвестно. Так или иначе — нагулялись вдоволь, пора возобновлять хозяйственные работы.

В этот день люди начинали трудиться с самого рассвета. Женщины занимались стиркой и уборкой в доме, причем прибирались с особой тщательностью, тем более, что за праздники домашней работы накопилось немало.

Мужчины же брались за тяжелую работу — кололи и пилили дрова, расчищали от снега двор и т.п.

Веники для бани. открытые источники

Главные запреты дня

Нельзя бездельничать — лентяев , неусердных работников ждут неудачи;

неусердных работников ждут неудачи; Нельзя ссориться , выяснять отношения , иначе взбунтуется домовой и вы навлечете беду на себя и родных.

Главный обычай дня

Главным в этот день был обычай мыться в бане. После банки надо окатиться ледяной водой — холод отрезвляет и тоже, как и ударный труд, позволяет освободиться от праздников.

Наши предки верили, что в именно в этот день и именно в бане смываются «святки» (несмотря на то, что двумя днями раньше они окунались в прорубь). Так люди прощаются с праздничной беспечностью и настраиваются на работу.

Баня СС0

Главное блюдо дня

В этот день варили щи из кислой капусты, причем в самом большом чугунке.

Тут был тайный замысел: щами вновь приучить семью к дому — в первую очередь мужа. За время святочных праздников мужчина мог повестись на чужие угощения, а там и до чужих мастериц недалеко.

Народные приметы

На Филиппа ясно — летом жди хорошего урожая.

ясно — летом жди хорошего урожая. Если скот , выпущенный во двор , бежит обратно в стойло , скоро будет холод и снег.

выпущенный во двор бежит обратно в стойло скоро будет холод и снег. Каков Филиппов день, такой будет конец января и сентябрь.

Использованы издания Teneta NEWS и «Алтайская правда».