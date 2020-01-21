Народные приметы на 21 января. Что сделать, чтобы дети не болели, а в семье царила любовь

21 января предки прозвали Кумишным днем. По обычаю, в гости ждали кума и куму с подарками крестникам. А женихи в этот день «заливали» будущий брак. Подробнее о народных приметах 21 января — в нашем материале.

Емелин день

21 января называют Емелиным днем. Это простонародное название связано с церковной традицией. В этот день верующие почитают память преподобного Емилиана Исповедника, епископа Кизического, который умер в тюрьме после отказа подчиниться богоборческому требованию императора, пишет hollydays.ru.

В народе 21 января также называли «Емельяны Перезимники», «Емельян Кумишный», «Провод коляд», «Василисы зимние».

Морозы. Снег. Зима. Михаил Хаустов

Народные приметы на 21 января

По поверьям, обычай звать в гости кумовей в Емелин день приносил их крестникам здоровье. Кум с кумой дарили крестникам брусок мыла и полотенце. Подарки полагалось использовать при первом же купании ребенка.

При этом приговаривали: «С гуся вода, с Иванушки худоба!».

Накануне, 20 января крестьяне «запивали» долю девушек, которых выдают замуж не по любви. А 21 января наступала очередь парней. Считалось, что если «залить» будущий брак, то постепенно молодые полюбят друг друга.

Предки замечали: если в Емелин день ветер дует с юга или идет снег, то летом будут греметь грозы, а если ветра нет — лето будет теплым.