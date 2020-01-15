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Народные приметы на 15 января. Что запрещено делать в Куриный праздник

В народном календаре 15 января зовется «Куриным праздником», «Сильвестровым днем» и «Праздником куреня». С этим днем связана народная легенда о черном петухе и строгий запрет для тех, кто боится упустить свое счастье. Кроме того, в этот предсказывали погоду. Подробнее о приметах и традициях Куриного праздника — в материале altapress.ru.

Петух черный
Петух черный
СС0

В церковном календаре 15 января — день святого Сильвестра. В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник».

Как отмечали Куриный праздник

15 января еще продолжались Святочные гуляния. Предки подмечали, что Куриный праздник обычно был морозным, но день уже уже ощутимо удлинялся.

В Куриный праздник люди старались не есть мясо, в особенности — домашнюю птицу. Существовало поверье, что так можно спугнуть счастье из дома, пишет hollydays.ru.

С 15 января была связана народная легенда: в этот день семилетний черный петух откладывал яйцо, из которого летом родится василиск. Еще существовало поверье, что если в Сильвестров день в курятнике повесить круглый камень с отверстием посередине, то домашние птицы не будут болеть.

Курица.
Курица.
СС0

Народные приметы на 15 января

  • Буря 15 января предвещает сильные морозы.
  • Яркий месяц с острыми рогами в Куриный праздник — к ветреной погоде 16-го.
  • Облака на небе появились вечером — значит, погода изменится.
  • Сороки прячутся среди домов — бегут от метели, замечали предки. Петухи рано утром поют к оттепели, а утки и гуси копаются в снегу перед потеплением.
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