Народные приметы на 31 января. Что нужно делать в Афанасьев день

31 января в народном календаре — Афанасьев день. В этот день предки старались побольше двигаться и определяли по приметам, когда наступит весна. Подробнее — в нашем материале.

Ну очень сильные морозы.

Афанасьев день

Предки заметили, что 31 января на Руси наступали сильнейшие морозы. За это Афанасьев день называли «Афанасий Ломонос», пишет hollydays.ru.

Морозная тема отразилась в большом количестве поговорок: «В Афанасьев день — самый крень, самые морозы», «Афанасий нос и ухо дерёт», «Афанасьевские морозы шуток шутить не любят» и даже «Афанасий и Кирилло забирают за рыло».

Из-за морозов народная мудрость советовала 31 января больше двигаться и беречь лицо.

Люди приговаривали: «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос» и «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворным шапку снимает».

Будет холодно. Морозы. кадр из сериал «Игра престолов»

Народные приметы на погоду на 31 января