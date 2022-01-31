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Народные приметы на 31 января. Что нужно делать в Афанасьев день

31 января в народном календаре — Афанасьев день. В этот день предки старались побольше двигаться и определяли по приметам, когда наступит весна. Подробнее — в нашем материале.

Ну очень сильные морозы.
Ну очень сильные морозы.
Скрин с фильма "Сияние".

Афанасьев день

Предки заметили, что 31 января на Руси наступали сильнейшие морозы. За это Афанасьев день называли «Афанасий Ломонос», пишет hollydays.ru.

Морозная тема отразилась в большом количестве поговорок: «В Афанасьев день — самый крень, самые морозы», «Афанасий нос и ухо дерёт», «Афанасьевские морозы шуток шутить не любят» и даже «Афанасий и Кирилло забирают за рыло».

Из-за морозов народная мудрость советовала 31 января больше двигаться и беречь лицо.

Люди приговаривали: «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос» и «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворным шапку снимает».

Будет холодно. Морозы.
Будет холодно. Морозы.
кадр из сериал «Игра престолов»

Народные приметы на погоду на 31 января

  • Метель и вьюга 31 января — к долгой зиме.
  • Солнце и месяц «в кругу» в Афанасьев день предвещают похолодание.
  • Если в Афанасьев день началась оттепель, лето будет плохим, а урожай картошки — небольшим.
  • Солнце, которое появилось на небе только около полудня, предвещает раннюю весну.
  • Если 31 января морозно, закат чистый, а вороны кружат высоко, холодная погода продлится еще долго.
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