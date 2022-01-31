Народные приметы на 31 января. Что нужно делать в Афанасьев день

Афанасьев день
Предки заметили, что 31 января на Руси наступали сильнейшие морозы. За это Афанасьев день называли «Афанасий Ломонос», пишет hollydays.ru.
Морозная тема отразилась в большом количестве поговорок: «В Афанасьев день — самый крень, самые морозы», «Афанасий нос и ухо дерёт», «Афанасьевские морозы шуток шутить не любят» и даже «Афанасий и Кирилло забирают за рыло».
Из-за морозов народная мудрость советовала 31 января больше двигаться и беречь лицо.
Люди приговаривали: «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос» и «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворным шапку снимает».
Народные приметы на погоду на 31 января
- Метель и вьюга 31 января — к долгой зиме.
- Солнце и месяц «в кругу» в Афанасьев день предвещают похолодание.
- Если в Афанасьев день началась оттепель, лето будет плохим, а урожай картошки — небольшим.
- Солнце, которое появилось на небе только около полудня, предвещает раннюю весну.
- Если 31 января морозно, закат чистый, а вороны кружат высоко, холодная погода продлится еще долго.