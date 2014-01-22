Народные приметы на 22 января. Почему в этот день идут в баню и какие слова нельзя произносить

Народный герой
Великий подвижник Филипп жил в XVI веке. По приглашению царя Ивана Грозного он стал митрополитом Московским. Пишут, что он старался смягчись нравы государя и, по некоторым данным, осуждал опричнину — в том числе публично.
Кончилось все плохо: Филипп навлек на себя царский гнев, его судили, лишили сана, отправили в монастырь, а потом и задушили. В 1648 году его причислили к лику святых.
Генеральная уборка
В народе считалось, что этот день создан для работы. Связано ли это с тем, что Филиппу приписывали большое трудолюбие, или с тем, что закончились святки (время между Рождеством и Крещением) неизвестно. Так или иначе — нагулялись вдоволь, пора возобновлять хозяйственные работы.
В этот день люди начинали трудиться с самого рассвета. Женщины занимались стиркой и уборкой в доме, причем прибирались с особой тщательностью, тем более, что за праздники домашней работы накопилось немало.
Мужчины же брались за тяжелую работу — кололи и пилили дрова, расчищали от снега двор и т.п.
Главные запреты дня
- Нельзя бездельничать — лентяев, неусердных работников ждут неудачи;
- Нельзя ссориться, выяснять отношения — словом, нельзя произносить редких слов, иначе (так считали предки) взбунтуется домовой и вы навлечете беду на себя и родных.
Главный обычай дня
Главным в этот день был обычай мыться в бане. После банки надо окатиться ледяной водой — холод отрезвляет и тоже, как и ударный труд, позволяет освободиться от праздников.
Наши предки верили, что в именно в этот день и именно в бане смываются «святки» (несмотря на то, что двумя днями раньше они окунались в прорубь). Так люди прощаются с праздничной беспечностью и настраиваются на работу.
Главное блюдо дня
В этот день варили щи из кислой капусты, причем в самом большом чугунке.
Тут был тайный замысел: щами вновь приучить семью к дому — в первую очередь мужа. За время святочных праздников мужчина мог повестись на чужие угощения, а там и до чужих мастериц недалеко.
Народные приметы
- На Филиппа ясно — летом жди хорошего урожая.
- Если скот, выпущенный во двор, бежит обратно в стойло, скоро будет холод и снег.
- Каков Филиппов день, такой будет конец января и сентябрь.
Использованы издания Teneta NEWS и «Алтайская правда».