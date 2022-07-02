Народные приметы на Зосиму Пчельника. Как разбогатеть и укрепить брак 2 июля

Почему «Пчельник»?
Народный праздник называется Зосимой Пчельником по двум причинам. Православная церковь 2 июля чтит память мученика Зосимы Аполлониадского.
А вот прозвище «Пчельник» день получил потому, что с него пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты.
Что можно делать на Пчельника?
Если ваш брак трещит по швам, попробуйте в этот день помолиться Зосиме. Он считается покровителем семьи, любви, а также крепких и здоровых отношений.
Дело, которое будет начато именно сегодня, в итоге увенчается успехом. Не откладывайте его.
Ритуал на 2 июля, чтобы водились деньги
На Зосиму Пчельника на бумажке рекомендуют нарисовать пчелку и капнуть на нее каплей меда. Ее нужно свернуть в четыре раза и положить в кошелек. Деньги после этого будут к рукам «липнуть», а кошелек — пополняться, говорили прародители.
Народные приметы 2 июля
- Летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.
- Если пчелы сидят на стенках улья 2 июля — следует ждать сильной жары.
- Если пчелы стали чаще жалить людей и очень злые, то быть засухе.
- Зосима — пчелы меда запасают.
- Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи.
- Пчела жалит только грешника.