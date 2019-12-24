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Жизнь

Народные приметы Никонова дня: как правильно загадать желание 24 декабря

24 декабря в народном календаре — Никонов день, когда по обычаю жгли костры, предсказывали погоду на несколько дней и загадывали желание. Подробнее о народных приметах 24 декабря — в нашем материале.

Идет снег. Дом.
Идет снег. Дом.
СС0

Народные традиции 24 декабря

Название народного праздника связано с церковным календарем: 24 декабря православная церковь чтит память преподобного Никона Печерского. В народе день звали еще «Никон» и «Никон Сухой Печерский», пишет hollydays.ru.

По народному обычаю, 24 декабря загадывали желание, а после отламывали веточку яблони. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к Рождеству веточка распускалась, это было хорошим знаком. А если ветка зацветала, это сулило неожиданную радость.

Зима. Идет снег.
Зима. Идет снег.
СС0

Народные приметы 24 декабря

  • Отсветы по бокам от солнца — к морозам.
  • Если стаи ворон беспокойно летают, скоро начнется буря.
  • Морозы предвещают белки, сбившиеся в одно дупло.
  • Солнечные лучи, которые в Никонов день тянутся к земле, предвещают вьюгу.
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