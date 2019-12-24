Народные приметы Никонова дня: как правильно загадать желание 24 декабря

Народные традиции 24 декабря
Название народного праздника связано с церковным календарем: 24 декабря православная церковь чтит память преподобного Никона Печерского. В народе день звали еще «Никон» и «Никон Сухой Печерский», пишет hollydays.ru.
По народному обычаю, 24 декабря загадывали желание, а после отламывали веточку яблони. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к Рождеству веточка распускалась, это было хорошим знаком. А если ветка зацветала, это сулило неожиданную радость.
Зима. Идет снег.
СС0
Народные приметы 24 декабря
- Отсветы по бокам от солнца — к морозам.
- Если стаи ворон беспокойно летают, скоро начнется буря.
- Морозы предвещают белки, сбившиеся в одно дупло.
- Солнечные лучи, которые в Никонов день тянутся к земле, предвещают вьюгу.