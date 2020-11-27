Народные приметы 27 ноября: что можно и нельзя делать на Куделицу

27 ноября отмечается народно-христианский праздник Куделица. По-другому его называют Филиппов день, Филипповки и Филиппово заговенье. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 27 ноября

Традиционно этот день праздновался на широкую ногу. Закончился сбор урожая, с полей были собраны картофель, капуста и других овощи, забита часть скота. Все это ставили на стол 27 ноября. Со следующего дня начинался Рождественский пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.

В эти дни заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям.

С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть. При этом пели тихие песни или беседовали.

С этих дней начинался «волчий месяц». Волки еще не ослабели от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться. Они собирались в стаи и начинали бродить повсюду, могли даже напасть на одинокого путника или скотину. Поэтому люди старались держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где часто можно было встретить волков.

Волк СС0

Народные приметы 27 ноября