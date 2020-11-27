Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -11°C
Жизнь

Народные приметы 27 ноября: что можно и нельзя делать на Куделицу

27 ноября отмечается народно-христианский праздник Куделица. По-другому его называют Филиппов день, Филипповки и Филиппово заговенье. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Окно. Зима.
Окно. Зима.
СС0

Народные традиции 27 ноября

Традиционно этот день праздновался на широкую ногу. Закончился сбор урожая, с полей были собраны картофель, капуста и других овощи, забита часть скота. Все это ставили на стол 27 ноября. Со следующего дня начинался Рождественский пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.

В эти дни заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям.

С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть. При этом пели тихие песни или беседовали.

С этих дней начинался «волчий месяц». Волки еще не ослабели от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться. Они собирались в стаи и начинали бродить повсюду, могли даже напасть на одинокого путника или скотину. Поэтому люди старались держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где часто можно было встретить волков.

Волк
Волк
СС0

Народные приметы 27 ноября

  • Если на Филиппов день утром появился иней — жди хорошего урожая овса.
  • Если день выдался теплый и без утреннего инея, то следующий год будет неурожайным.
  • Облачная и снежная погода обещает ненастье в конце мая.
  • Если начали каркать вороны — ударит оттепель.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость