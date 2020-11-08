Народные приметы 8 ноября: что необходимо сделать на Дмитриев день

Народные традиции 8 ноября
В этот день продолжали вспоминать усопших. Наши предки ходили в церковь, ставили свечи и посещали могилы родных.
Дмитрию Солунскому молились об оказании помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, а также об исцелении болезни глаз, о прозрении ослепших.
До 8 ноября необходимо было успеть послать сватов в избу девицы, так как этим днем на Руси завершался брачный осенний сезон. Считалось, если девушка не вышла замуж до Дмитриева дня, то ещё долго будет одна.
Народные приметы 8 ноября
- Заря окрашена в багряный цвет — ветер будет завывать.
- Иней утром виден — зимой будет очень много снега.
- Если в Дмитриев день стоит холод и снег, то весна поздно войдет в свои права и будет холодной.
- Если за окошком оттепель, то погода будет теплой всю зиму и весну.
- Реки еще не покрылись льдом — морозов не будет до конца ноября.
- Звезды при мерцании отливают красноватым и синеватым светом — к устойчивой непогоде.
- Комнатные птицы молчат — к морозу.