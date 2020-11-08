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Жизнь

Народные приметы 8 ноября: что необходимо сделать на Дмитриев день

8 ноября отмечается народно-христианский праздник Дмитриев день. По-другому его называют Большие Осенины, День памяти великомученика Димитрия Солунского. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Барнаул, ноябрь 2013 г.
Барнаул, ноябрь 2013 г.
Олег Богданов

Народные традиции 8 ноября

В этот день продолжали вспоминать усопших. Наши предки ходили в церковь, ставили свечи и посещали могилы родных.

Дмитрию Солунскому молились об оказании помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, а также об исцелении болезни глаз, о прозрении ослепших.

До 8 ноября необходимо было успеть послать сватов в избу девицы, так как этим днем на Руси завершался брачный осенний сезон. Считалось, если девушка не вышла замуж до Дмитриева дня, то ещё долго будет одна.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Народные приметы 8 ноября

  • Заря окрашена в багряный цвет — ветер будет завывать.
  • Иней утром виден — зимой будет очень много снега.
  • Если в Дмитриев день стоит холод и снег, то весна поздно войдет в свои права и будет холодной.
  • Если за окошком оттепель, то погода будет теплой всю зиму и весну.
  • Реки еще не покрылись льдом — морозов не будет до конца ноября.
  • Звезды при мерцании отливают красноватым и синеватым светом — к устойчивой непогоде.
  • Комнатные птицы молчат — к морозу.
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