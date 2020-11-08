Народные приметы 8 ноября: что необходимо сделать на Дмитриев день

8 ноября отмечается народно-христианский праздник Дмитриев день. По-другому его называют Большие Осенины, День памяти великомученика Димитрия Солунского. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 8 ноября

В этот день продолжали вспоминать усопших. Наши предки ходили в церковь, ставили свечи и посещали могилы родных.

Дмитрию Солунскому молились об оказании помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, а также об исцелении болезни глаз, о прозрении ослепших.

До 8 ноября необходимо было успеть послать сватов в избу девицы, так как этим днем на Руси завершался брачный осенний сезон. Считалось, если девушка не вышла замуж до Дмитриева дня, то ещё долго будет одна.

Свадьба. unsplash.com

Народные приметы 8 ноября