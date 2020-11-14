Народные приметы 14 ноября: что ни в коем случае нельзя делать на Кузьминки

14 ноября отмечается народно-христианский праздник Кузьминки. По-другому его называют Кузьми и Демьян, Осенние кузьминки, Курячий праздник, Праздник девичества и Встреча зимы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 14 ноября

Святые Косма и Дамиан считались покровителями семейного очага, кузнецов, именно поэтому большим грехом сегодня было работать в кузнях.

14 ноября было принято прикармливать дворового — духа, следящего за домашним скотом.

Кузьминки были крестьянским праздником завершения молотьбы. В этот день готовилась каша из зерновых нового урожая. Устраивалась братчина со всевозможными угощениями и обязательным пивом, которое варилось в этот же день с раннего утра пожилыми мужчинами и женщинами.

На Кузьму и Демьяна отмечали куриные именины. Те, кто был побогаче, отправлял своим более бедным родственникам в подарок кур.

Курица. CC0

Народные приметы 14 ноября