Народные приметы 14 ноября: что ни в коем случае нельзя делать на Кузьминки

Народные традиции 14 ноября
Святые Косма и Дамиан считались покровителями семейного очага, кузнецов, именно поэтому большим грехом сегодня было работать в кузнях.
14 ноября было принято прикармливать дворового — духа, следящего за домашним скотом.
Кузьминки были крестьянским праздником завершения молотьбы. В этот день готовилась каша из зерновых нового урожая. Устраивалась братчина со всевозможными угощениями и обязательным пивом, которое варилось в этот же день с раннего утра пожилыми мужчинами и женщинами.
На Кузьму и Демьяна отмечали куриные именины. Те, кто был побогаче, отправлял своим более бедным родственникам в подарок кур.
Народные приметы 14 ноября
- Если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой.
- Если пошел снег, то весной река разольется.
- Если на Кузьминки деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой, а урожай не уродится.
- Кузьма и Демьян «куют» свадьбу.
- К вечеру мороз ослабевает — к пасмурной погоде на следующий день.
- Петух стоит на одной ноге — к морозу.