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Жизнь

Народные приметы 14 ноября: что ни в коем случае нельзя делать на Кузьминки

14 ноября отмечается народно-христианский праздник Кузьминки. По-другому его называют Кузьми и Демьян, Осенние кузьминки, Курячий праздник, Праздник девичества и Встреча зимы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Народные традиции 14 ноября

Святые Косма и Дамиан считались покровителями семейного очага, кузнецов, именно поэтому большим грехом сегодня было работать в кузнях.

14 ноября было принято прикармливать дворового — духа, следящего за домашним скотом.

Кузьминки были крестьянским праздником завершения молотьбы. В этот день готовилась каша из зерновых нового урожая. Устраивалась братчина со всевозможными угощениями и обязательным пивом, которое варилось в этот же день с раннего утра пожилыми мужчинами и женщинами.

На Кузьму и Демьяна отмечали куриные именины. Те, кто был побогаче, отправлял своим более бедным родственникам в подарок кур.

Курица.
Курица.
CC0

Народные приметы 14 ноября

  • Если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой.
  • Если пошел снег, то весной река разольется.
  • Если на Кузьминки деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой, а урожай не уродится.
  • Кузьма и Демьян «куют» свадьбу.
  • К вечеру мороз ослабевает — к пасмурной погоде на следующий день.
  • Петух стоит на одной ноге — к морозу.
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