Народные приметы 28 ноября: что нужно сделать и от чего следует отказаться на Гурьев день

Народные традиции 28 ноября
На Руси существовало поверье, что с Гурия Морозного «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всю нечисть». Поэтому этот день особенно ждали.
Рожденному 28 ноября подносили в дар меру овса и стог сена. Считалось, что у человека, преподнесшего такой подарок, весь следующий год лошади будут здоровыми.
Женщины, у которых злой супруг, в этот день должны помолиться святому Гурию, тогда муж станет более ласковым.
С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится сорок дней до 6 января. Верующие люди в эти дни старались воздержаться от развлечений, ограничивали себя в еде. Это время проводилось за чтением молитв.
Народные приметы 29 ноября
-
На Гурьев день лежит снег — значит, он до самой весны не растает.
-
Много снега — следующий год будет урожайным.
-
Сильный ветер — неспокойная и ветреная погода продлится до 19 декабря.
-
Лошади 28 ноября ржут громко — хороший знак.
-
Если ударил мороз — нечистая сила исчезнет.
-
Если искупаешься в бане в этот день — примета, что будешь здоровым весь год.
-
Солнце при восходе красноватое — к метели.