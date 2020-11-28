Народные приметы 28 ноября: что нужно сделать и от чего следует отказаться на Гурьев день

28 ноября отмечается народно-христианский праздник Гурьев день. По-другому его называют Гурий, Гурьян, Зубной целитель, Зима на пегой кобыле. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 28 ноября

На Руси существовало поверье, что с Гурия Морозного «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всю нечисть». Поэтому этот день особенно ждали.

Рожденному 28 ноября подносили в дар меру овса и стог сена. Считалось, что у человека, преподнесшего такой подарок, весь следующий год лошади будут здоровыми.

Женщины, у которых злой супруг, в этот день должны помолиться святому Гурию, тогда муж станет более ласковым.

С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится сорок дней до 6 января. Верующие люди в эти дни старались воздержаться от развлечений, ограничивали себя в еде. Это время проводилось за чтением молитв.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Народные приметы 29 ноября