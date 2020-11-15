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Жизнь

Народные приметы 15 ноября: что нужно сделать на Акиндина и Пигасия

15 ноября отмечается народно-христианский праздник Акиндин и Пигасий. По-другому его называют Житницы, Акиндинов день и Акундинов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Праздничное открытие «Салона каминов» компании «Светолок».
Праздничное открытие «Салона каминов» компании «Светолок».
Анна Зайкова

Народные традиции 15 ноября

На Руси15 ноября называли Житницами. Крестьяне продолжали сушить и молотить зерно, готовить запасы, защищать припасы от грызунов.

Этот день посвящался огню. В домах растапливали печи, возле которых грелись все члены семьи. Для того, чтобы скоротать время, рассказывали друг другу разные истории.

Наши предки верили, что загаданное 14 ноября желание обязательно сбудется. Поэтому взрослые люди строили планы на будущее и делились своими размышлениями.

Народные приметы 15 ноября

  • Если по небу плывут редкие облака или небо вовсе чистое, то вскоре наступят холода.
  • Если на Акиндина и Пигасия дороги развезло, то морозы придут только в декабре.
  • Если синица жмется к избе, то скоро наступит зима.
  • Если галки стаями подлетают к дому, то скоро пойдет снегопад.
  • Вороны кричат в сторону юга — к теплу.
  • Атмосферное давление понижается — к облачной погоде, с осадками.
  • Вечернее небо затуманилось — к ветру.
  • Шишек кедровых урожай бедный — к слабой зиме.
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