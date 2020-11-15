Народные приметы 15 ноября: что нужно сделать на Акиндина и Пигасия

15 ноября отмечается народно-христианский праздник Акиндин и Пигасий. По-другому его называют Житницы, Акиндинов день и Акундинов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 15 ноября

На Руси15 ноября называли Житницами. Крестьяне продолжали сушить и молотить зерно, готовить запасы, защищать припасы от грызунов.

Этот день посвящался огню. В домах растапливали печи, возле которых грелись все члены семьи. Для того, чтобы скоротать время, рассказывали друг другу разные истории.

Наши предки верили, что загаданное 14 ноября желание обязательно сбудется. Поэтому взрослые люди строили планы на будущее и делились своими размышлениями.

Народные приметы 15 ноября