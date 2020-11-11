Народные приметы 11 ноября: что обязательно нужно сделать на Авраамия и Настасью

11 ноября отмечается народно-христианский праздник Авраамий и Настасья. По-другому его называют Аврамий Овчар и Анастасия Овечница, Овчарный праздник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 11 ноября

В этот день наши предки устраивали Овчарный праздник. Самым главным угощением дня был овечий и козий сыр. Готовили и подавали его к столу зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины.

11 ноября сельские овчары и пастухи обязательно молились святой Анастасии, так как она является надежной охраной для овец от различных опасностей, особенно от диких зверей.

С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец. При этом приговаривали: «Теплу конец — пора стричь овец».

Овцы. CC0

Народные приметы 11 ноября