Народные приметы 11 ноября: что обязательно нужно сделать на Авраамия и Настасью

Народные традиции 11 ноября
В этот день наши предки устраивали Овчарный праздник. Самым главным угощением дня был овечий и козий сыр. Готовили и подавали его к столу зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины.
11 ноября сельские овчары и пастухи обязательно молились святой Анастасии, так как она является надежной охраной для овец от различных опасностей, особенно от диких зверей.
С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец. При этом приговаривали: «Теплу конец — пора стричь овец».
Народные приметы 11 ноября
- Пошел дождь — скоро наступит зима.
- Волки в стаях рыскают по полям — быть голоду, эпидемии или другому несчастью.
- Атмосферное давление снижается медленно — к ветреной и дождливой погоде.
- Бульдог отказывается от пищи, становится вялым — к непогоде.
- Вороны беспричинно раскаркались всей стаей — к морозу.
- Если провести этот день со своей семьей, то она будет дружной и крепкой.
- Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой.