Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -1°C
Жизнь

Народные приметы 11 ноября: что обязательно нужно сделать на Авраамия и Настасью

11 ноября отмечается народно-христианский праздник Авраамий и Настасья. По-другому его называют Аврамий Овчар и Анастасия Овечница, Овчарный праздник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Пастух. Овцы.
Пастух. Овцы.
СС0

Народные традиции 11 ноября

В этот день наши предки устраивали Овчарный праздник. Самым главным угощением дня был овечий и козий сыр. Готовили и подавали его к столу зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины.

11 ноября сельские овчары и пастухи обязательно молились святой Анастасии, так как она является надежной охраной для овец от различных опасностей, особенно от диких зверей.

С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец. При этом приговаривали: «Теплу конец — пора стричь овец».

Овцы.
Овцы.
CC0

Народные приметы 11 ноября

  • Пошел дождь — скоро наступит зима.
  • Волки в стаях рыскают по полям — быть голоду, эпидемии или другому несчастью.
  • Атмосферное давление снижается медленно — к ветреной и дождливой погоде.
  • Бульдог отказывается от пищи, становится вялым — к непогоде.
  • Вороны беспричинно раскаркались всей стаей — к морозу.
  • Если провести этот день со своей семьей, то она будет дружной и крепкой.
  • Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость