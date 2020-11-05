Народные приметы 5 ноября: что обязательно нужно сделать на День Якова

5 ноября отмечается народно-христианский праздник День Якова. По-другому его называют Яков Гужник, Гужники и Яков Праведный. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 5 ноября

В этот день на Руси играли в пчелиные игры. Нужно было подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

Яков считался покровителем любой мужской работы, которой занимались 5 ноября. Поэтому перед началом дня они обязательно произносили молитву.

5 ноября незамужние девушки ткали праздничные вожжи, которые впоследствии планировалось использовать для свадебного поезда, а затем дарили их своим женихам.

В этот день также «закармливали» землю кусками пирога. Его разламывали на кусочки и разбрасывался по сжатой ниве. Наши предки верили, что зимние птицы прилетят полакомиться, своими голосами успокоят землю и упросят её дать хороший урожай хлеба в следующем году.

Хлеб. СС0

Народные приметы 5 ноября