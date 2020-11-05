Народные приметы 5 ноября: что обязательно нужно сделать на День Якова

Народные традиции 5 ноября
В этот день на Руси играли в пчелиные игры. Нужно было подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.
Яков считался покровителем любой мужской работы, которой занимались 5 ноября. Поэтому перед началом дня они обязательно произносили молитву.
5 ноября незамужние девушки ткали праздничные вожжи, которые впоследствии планировалось использовать для свадебного поезда, а затем дарили их своим женихам.
В этот день также «закармливали» землю кусками пирога. Его разламывали на кусочки и разбрасывался по сжатой ниве. Наши предки верили, что зимние птицы прилетят полакомиться, своими голосами успокоят землю и упросят её дать хороший урожай хлеба в следующем году.
Народные приметы 5 ноября
- Если в Яков день выпал град, то к Матрене зима войдет в свои права.
- Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым на урожай.
- На Якова полил дождь — урожай будет хорош.
- Чем больше меда съешь — тем больше его соберешь в следующем году.
- Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидай непогоды и дальше.