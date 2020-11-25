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Жизнь

Народные приметы 25 ноября: что обязательно нужно сделать на Ивана Милостивого

25 ноября отмечается народно-христианский праздник Иван Милостивый. По-другому его называют День подарков и Иван Снежный. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Народные традиции 25 ноября

В этот день на Руси заканчивались свадебные недели. Следующие браки можно было заключать только после Масленицы.

Праздник имел другой название — День подарков. Поэтому наши предки 25 ноября старались дарить друг другу подарки и делились чем-либо. Это считалось доброй приметой.

Если в этот день на улице держалась плюсовая температура, то нужно постараться не выходить из дома без особой надобности, чтобы лишний раз не месить грязь по дороге.

Сегодня девушки обязательно должны весь день молиться святому Иоанну, прося у него здоровое потомство и счастливую семейную жизнь. Важно было помолиться именно о детях, потому что близились суровые зимние времена, и младшее поколение чаще всего страдало от простуд и прочих серьезных заболеваний.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Народные приметы 25 ноября

  • Если изморозь поутру появилась — жди вечерних заморозков.
  • Если поставленная в выпавший снег соломинка не провалится, то снег не растает.
  • Если снег покрыл землю, то весна придет поздно.
  • Если в этот день холода не наступили — жди весну раньше обычного.
  • Облака низко плывут — к морозным дням.
  • Огонь в печке шумно трещит и ярко горит — к сухой и морозной погоде.
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