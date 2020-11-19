Народные приметы 19 ноября: что обязательно нужно сделать на Павла Ледостава

Народные традиции 19 ноября
В этот день воду в реках и озерах сковывает льдом. Поэтому крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их и чинили, если это требовалось.
По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».
Наши предки 19 ноября обязательно приглядывались к домашней скотине. Так, если у лошадей был хороший аппетит, это означало, что они не будут болеть зимой. Если коровы в этот день давали много молока, хороших удоев следовало ждать всю зиму.
Народные приметы 19 ноября
- Заря алого цвета — к снегу или дождю.
- Если лед гладкий, то будущий урожай не удастся.
- Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.
- Небо украсило множество звезд — быть холодам, а если они слабо видны, то может начаться снегопад.
- Если гуси плавать стали, то скоро наступит оттепель.
- Если птицы не хотят летать, а сидят на ветках — жди мороза и ветра.
- Заря поднимается над слоем облаков — к сильному ветру.
- Небосвод видится близким — к плохой погоде.
- Птицы жмутся к домам — к снегу.