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Жизнь

Народные приметы 19 ноября: что обязательно нужно сделать на Павла Ледостава

19 ноября отмечается народно-христианский праздник Павел Ледостав. По-другому его называют Ледоставы, Павел исповедник и Клавдия. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Блинчатый лед на Алтае.
Блинчатый лед на Алтае.
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Народные традиции 19 ноября

В этот день воду в реках и озерах сковывает льдом. Поэтому крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их и чинили, если это требовалось.

По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Наши предки 19 ноября обязательно приглядывались к домашней скотине. Так, если у лошадей был хороший аппетит, это означало, что они не будут болеть зимой. Если коровы в этот день давали много молока, хороших удоев следовало ждать всю зиму.

Молоко.
Молоко.
СС0

Народные приметы 19 ноября

  • Заря алого цвета — к снегу или дождю.
  • Если лед гладкий, то будущий урожай не удастся.
  • Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.
  • Небо украсило множество звезд — быть холодам, а если они слабо видны, то может начаться снегопад.
  • Если гуси плавать стали, то скоро наступит оттепель.
  • Если птицы не хотят летать, а сидят на ветках — жди мороза и ветра.
  • Заря поднимается над слоем облаков — к сильному ветру.
  • Небосвод видится близким — к плохой погоде.
  • Птицы жмутся к домам — к снегу.
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