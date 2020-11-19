Народные приметы 19 ноября: что обязательно нужно сделать на Павла Ледостава

19 ноября отмечается народно-христианский праздник Павел Ледостав. По-другому его называют Ледоставы, Павел исповедник и Клавдия. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 19 ноября

В этот день воду в реках и озерах сковывает льдом. Поэтому крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их и чинили, если это требовалось.

По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Наши предки 19 ноября обязательно приглядывались к домашней скотине. Так, если у лошадей был хороший аппетит, это означало, что они не будут болеть зимой. Если коровы в этот день давали много молока, хороших удоев следовало ждать всю зиму.

Молоко. СС0

Народные приметы 19 ноября