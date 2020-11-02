Народные приметы 2 ноября: что обязательно нужно сделать в Артемьев день

Народные традиции 2 ноября
Наши предки со 2 ноября дня начинали рубить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа. Говорили: «На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше».
Мужчины в этот день обязательно занимались починкой заборов, так как считали, что чем лучше да крепче забор, тем урожайнее будет следующий год.
Также верили, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам.
Святого Артемия считают своим покровителем военачальники и атаманы. Молитвы 2 ноября могут избавить воинов от нелепой смерти. В этот день для них организовывались пиршества, на которых дарили памятные подарки.
Народные приметы 2 ноября
- Если с утра иней покрывает деревья — в следующем году будет плохой урожай.
- Если волки начали выть — приближаются морозы.
- Если волки близко подходят к домам и воют — зима будет голодной, а лето неурожайным.
- Если белки прячут много орехов — зима будет холодной.
- Затяжные западные ветры — к длительным осадкам.
- Низкое атмосферное давление быстро падает при восточном ветре — к прояснению.