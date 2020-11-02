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Жизнь

Народные приметы 2 ноября: что обязательно нужно сделать в Артемьев день

2 ноября отмечается народно-христианский праздник Артемьев день. По-другому его называют День атаманов, Артемий и Садок. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Народные традиции 2 ноября

Наши предки со 2 ноября дня начинали рубить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа. Говорили: «На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше».

Мужчины в этот день обязательно занимались починкой заборов, так как считали, что чем лучше да крепче забор, тем урожайнее будет следующий год.

Также верили, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам.

Святого Артемия считают своим покровителем военачальники и атаманы. Молитвы 2 ноября могут избавить воинов от нелепой смерти. В этот день для них организовывались пиршества, на которых дарили памятные подарки.

Военные.
Военные.
Минобороны РФ.

Народные приметы 2 ноября

  • Если с утра иней покрывает деревья — в следующем году будет плохой урожай.
  • Если волки начали выть — приближаются морозы.
  • Если волки близко подходят к домам и воют — зима будет голодной, а лето неурожайным.
  • Если белки прячут много орехов — зима будет холодной.
  • Затяжные западные ветры — к длительным осадкам.
  • Низкое атмосферное давление быстро падает при восточном ветре — к прояснению.
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