Народные приметы 2 ноября: что обязательно нужно сделать в Артемьев день

2 ноября отмечается народно-христианский праздник Артемьев день. По-другому его называют День атаманов, Артемий и Садок. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 2 ноября

Наши предки со 2 ноября дня начинали рубить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа. Говорили: «На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше».

Мужчины в этот день обязательно занимались починкой заборов, так как считали, что чем лучше да крепче забор, тем урожайнее будет следующий год.

Также верили, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам.

Святого Артемия считают своим покровителем военачальники и атаманы. Молитвы 2 ноября могут избавить воинов от нелепой смерти. В этот день для них организовывались пиршества, на которых дарили памятные подарки.

Военные. Минобороны РФ.

Народные приметы 2 ноября