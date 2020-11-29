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Жизнь

Народные приметы 29 ноября: что принято делать на Матвеев день

29 ноября отмечается народно-христианский праздник Матвеев день. По-другому его называют Матвей, Зима потеет и День святого апостола и евангелиста Матфея. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Народные традиции 29 ноября

Наши предки отмечали, что в Матвеев день часто случались оттепели, пусть и непродолжительные.

На Руси Матвеев день всегда приходился на начало Рождественского поста, однако, несмотря на это, обычаем дня были походы в гости.

Столы старались накрывать скромные и постные. Алкогольные напитки на таких посиделках не подавались, зато их заменял горячий сбитень, что было очень по погоде.

Согласно обычаю, если гости в доме сегодня были нежелательными, то после их ухода надо было протереть все зеркала, а также помыть входную дверь и пол.

Открытая дверь.
Открытая дверь.
СС0

Народные приметы 29 ноября

  • День на Матвея холодный — зима будет лютая. День теплый и дождливый — зима будет теплая и мягкая.

  • Выпавший в Матвеев день снег не растает до половодья.

  • Если дует сильный ветер, то зима будет с вьюгами и метелью.

  • Если облака по небу плывут низко, то скоро наступит студеная погода.

  • Бледная и мутноватая луна — к плохой погоде.

  • Осел мечется и громко кричит — к ветру.

  • Атмосферное давление повышается быстро — к кратковременному улучшению погоды.

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