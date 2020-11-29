Народные приметы 29 ноября: что принято делать на Матвеев день

29 ноября отмечается народно-христианский праздник Матвеев день. По-другому его называют Матвей, Зима потеет и День святого апостола и евангелиста Матфея. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 ноября

Наши предки отмечали, что в Матвеев день часто случались оттепели, пусть и непродолжительные.

На Руси Матвеев день всегда приходился на начало Рождественского поста, однако, несмотря на это, обычаем дня были походы в гости.

Столы старались накрывать скромные и постные. Алкогольные напитки на таких посиделках не подавались, зато их заменял горячий сбитень, что было очень по погоде.

Согласно обычаю, если гости в доме сегодня были нежелательными, то после их ухода надо было протереть все зеркала, а также помыть входную дверь и пол.

Открытая дверь. СС0

Народные приметы 29 ноября