Народные приметы 29 ноября: что принято делать на Матвеев день

Народные традиции 29 ноября
Наши предки отмечали, что в Матвеев день часто случались оттепели, пусть и непродолжительные.
На Руси Матвеев день всегда приходился на начало Рождественского поста, однако, несмотря на это, обычаем дня были походы в гости.
Столы старались накрывать скромные и постные. Алкогольные напитки на таких посиделках не подавались, зато их заменял горячий сбитень, что было очень по погоде.
Согласно обычаю, если гости в доме сегодня были нежелательными, то после их ухода надо было протереть все зеркала, а также помыть входную дверь и пол.
Народные приметы 29 ноября
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День на Матвея холодный — зима будет лютая. День теплый и дождливый — зима будет теплая и мягкая.
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Выпавший в Матвеев день снег не растает до половодья.
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Если дует сильный ветер, то зима будет с вьюгами и метелью.
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Если облака по небу плывут низко, то скоро наступит студеная погода.
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Бледная и мутноватая луна — к плохой погоде.
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Осел мечется и громко кричит — к ветру.
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Атмосферное давление повышается быстро — к кратковременному улучшению погоды.