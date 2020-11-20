Народные приметы 20 ноября: что запрещается делать детям на Федотов день

Народные традиции 20 ноября
В этот день утром после молитвы женщины принимались за прядение и ткачество. Если им удавалось поработать с большим выходом, то и все зимнее рукоделие обещало быть удачным.
К этому времени на реках и озерах вставал лед. Наши предки подмечали: «Федот — лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал начало подледной рыбной ловли.
Прочный лед на водоемах во многих местностях существенно облегчал жизнь, потому что вместе с его появлением открывались «зимние дороги». Но в первые недели, когда лед еще только образовывался, детям строго запрещали подходить к берегам водоемов. «Детство беспечно, за небрежность мать себя будет корить вечно», — говорили люди.
Наши предки считали, если беременная женщина 20 ноября будет читать молитвы, вести себя скромно и доброжелательно, то ребенок родится здоровым. Если же беременная на Федота будет перекусывать на бегу, то ее ребенок всю жизнь будет беспокойным. А если много спать, то дитя вырастет ленивым.
Народные приметы 20 ноября
- Если на Федота выпал обильный первый снег и покрыл сырую землю, то рожь уродится.
- Если на дворе гололед, то такая погода простоит еще несколько дней.
- Если галки подняли беспокойный крик — быть снегопаду.
- Снег выпал — чуть потеплеет.
- Тучи показались с северной стороны — оттепели не быть.
- Петухи много поют — к теплу.