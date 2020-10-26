Народные приметы 26 октября: что категорически нельзя делать на Иверскую

26 октября отмечается народно-христианский праздник Иверская. По-другому его называют Банное обиходье, Злата-онучница, Злата и День Иверской иконы Божией Матери. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 26 октября

Наши предки молились Иверской иконе Божьей матери об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

26 октября в народе устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку людей, которые быль больны эпилепсией. Считалось, что банный дух может изгнать недуг.

Этот день запрещается разговаривать с незнакомцами. Найдутся мошенники и манипуляторы, которые попытаются вами воспользоваться. Так что это не лучший день для новых знакомств.

Считается, что сегодня невероятно легко заболеть, простудиться и подхватить какую-то сыпь. Поэтому не нужно закаляться, одеваться не по погоде или же употреблять в пищу незнакомые продукты.

Как защитить организм в период простуд. архив компании «Аптека.ру»

Народные приметы 26 октября