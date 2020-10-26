Народные приметы 26 октября: что категорически нельзя делать на Иверскую

Народные традиции 26 октября
Наши предки молились Иверской иконе Божьей матери об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.
26 октября в народе устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку людей, которые быль больны эпилепсией. Считалось, что банный дух может изгнать недуг.
Этот день запрещается разговаривать с незнакомцами. Найдутся мошенники и манипуляторы, которые попытаются вами воспользоваться. Так что это не лучший день для новых знакомств.
Считается, что сегодня невероятно легко заболеть, простудиться и подхватить какую-то сыпь. Поэтому не нужно закаляться, одеваться не по погоде или же употреблять в пищу незнакомые продукты.
Народные приметы 26 октября
- Если солнце на восходе появляется из-за туч, то погода будет очень переменчивой.
- Рано утром петухи запели — скоро станет тепло.
- Воробьи в воде плещутся — к дождю.
- Утренняя заря серая, без ярких красных тонов, без ветра — к хорошей погоде.
- Небо темно-синее, кажется высоким — к вёдру.
- Днем и ночью температура воздуха почти не изменяется — к затяжной пасмурной погоде.