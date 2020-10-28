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Жизнь

Народные приметы 28 октября: что можно и нельзя делать на Ефимия Осеннего

28 октября отмечается народно-христианский праздник Ефимий Осенний. По-другому его называют Ефим благочестивый, Льняницы, Луки, Ефим и Ефимий Пчельник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

Народные традиции 28 октября

К этому времени зима уже набирала силу, а вместе с ней активизировались и нечистые духи. Например, кикимора, которая летом не смела вредить людям. Считалось, что 28 октября она мешала женщинам в начинании любых дел.

В этот день продолжалась подготовка пряжи. Девушки сегодня мяли и трепали лен. Считалось, что насколько качественно будет подготовлено сырьё, настолько качественным будет и конечный результат работы.

Мужчины валяли валенки к зиме, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, ладили сани, в теплых районах убирали последние ульи.

В этот день ни в коем случае нельзя было отлынивать от любой работы, а также показывать утомление. Наши предки считали, что тогда можно не ждать удачи в делах.

Лен.
Лен.
СС0

Народные приметы 28 октября

  • На Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывают облака — в ближайшее время хорошей погоды не будет.
  • В этот день небо голубого цвета — не следует ждать теплую погоду.
  • Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.
  • Если на Ефимия снега надует, то к следующей осени хлеба прибудет.
  • Атмосферное давление понижается — к ветреной погоде с осадками.
  • Тучи сбегаются в одно место — к ненастью.
  • Сова-сплюшка издает свист днем и с наступлением темноты — к ненастью.
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