Народные приметы 28 октября: что можно и нельзя делать на Ефимия Осеннего

Народные традиции 28 октября
К этому времени зима уже набирала силу, а вместе с ней активизировались и нечистые духи. Например, кикимора, которая летом не смела вредить людям. Считалось, что 28 октября она мешала женщинам в начинании любых дел.
В этот день продолжалась подготовка пряжи. Девушки сегодня мяли и трепали лен. Считалось, что насколько качественно будет подготовлено сырьё, настолько качественным будет и конечный результат работы.
Мужчины валяли валенки к зиме, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, ладили сани, в теплых районах убирали последние ульи.
В этот день ни в коем случае нельзя было отлынивать от любой работы, а также показывать утомление. Наши предки считали, что тогда можно не ждать удачи в делах.
Народные приметы 28 октября
- На Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывают облака — в ближайшее время хорошей погоды не будет.
- В этот день небо голубого цвета — не следует ждать теплую погоду.
- Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.
- Если на Ефимия снега надует, то к следующей осени хлеба прибудет.
- Атмосферное давление понижается — к ветреной погоде с осадками.
- Тучи сбегаются в одно место — к ненастью.
- Сова-сплюшка издает свист днем и с наступлением темноты — к ненастью.