Народные приметы 30 октября: что можно и нельзя делать на Осия Колесника

Народные традиции 30 октября
В этот день наши предки большое внимание уделяли колесам. Телеги убирали в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, то транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей.
По последнему скрипу колес гадали о том, каким будет урожай. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.
30 октября молодые и незамужние девушки утром и вечером читали различные заговоры на преданную любовь.
На Руси в этот день запрещалось ходить в баню. Это считалось плохой приметой.
Народные приметы 30 октября
- Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать — быть морозу.
- Если в этот день домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.
- Пришел Осий — снимай колеса с осей.
- На Осия — колесо с осью до весны прощается.
- Быстро тает день — не привяжешь за плетень.