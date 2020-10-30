Народные приметы 30 октября: что можно и нельзя делать на Осия Колесника

30 октября отмечается народно-христианский праздник Осия Колесник. По-другому его называют День Осии, Конец летнего пути, Осий Осенний и Осий Грязник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 октября

В этот день наши предки большое внимание уделяли колесам. Телеги убирали в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, то транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей.

По последнему скрипу колес гадали о том, каким будет урожай. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

30 октября молодые и незамужние девушки утром и вечером читали различные заговоры на преданную любовь.

На Руси в этот день запрещалось ходить в баню. Это считалось плохой приметой.

Баня. CCO.

Народные приметы 30 октября