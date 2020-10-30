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Жизнь

Народные приметы 30 октября: что можно и нельзя делать на Осия Колесника

30 октября отмечается народно-христианский праздник Осия Колесник. По-другому его называют День Осии, Конец летнего пути, Осий Осенний и Осий Грязник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Осенние листья Барнаула.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов

Народные традиции 30 октября

В этот день наши предки большое внимание уделяли колесам. Телеги убирали в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, то транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей.

По последнему скрипу колес гадали о том, каким будет урожай. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

30 октября молодые и незамужние девушки утром и вечером читали различные заговоры на преданную любовь.

На Руси в этот день запрещалось ходить в баню. Это считалось плохой приметой.

Баня.
Баня.
CCO.

Народные приметы 30 октября

  • Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать — быть морозу.
  • Если в этот день домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.
  • Пришел Осий — снимай колеса с осей.
  • На Осия — колесо с осью до весны прощается.
  • Быстро тает день — не привяжешь за плетень.
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