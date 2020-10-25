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Жизнь

Народные приметы 25 октября: что ни в коем случае нельзя делать на Андрона Звездочета

25 октября отмечается народно-христианский праздник Андрон Звездочет. По-другому его называют Звездочет, День мельника, День Ондроника, Пров и Тарах. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Звезды.
Звезды.
unsplash.com

Народные традиции 25 октября

В этот день на Руси наблюдали за звездами. Так, если небо было звездным, на следующий год ожидали хороший урожай гороха.

25 октября наши предки молились, чтобы звезды жизни человека не закатились за гору. Считалось, что они оказывают большое влияние на судьбы людей.

На Андрона боялись звездопада. В старину его считали предвестником воин, эпидемий, а также гибели большого количества людей или же целого государства.

В этот день нельзя было громко смеяться, потому что смеющийся человек добудет себе страшную муку.

На Звездочета нельзя было никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Запрещалось также на стук в дверь спрашивать: «Кто там?». Таким образом можно было впустить в дом беду.

В народе считали, что человек, родившийся 25 октября, способен предсказывать будущее по звездам.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

Народные приметы 25 октября

  • Множество ярких звезд — признак скорого мороза, а тусклых — затяжных дождей и оттепели.
  • Сильное мерцание звезд на небе — к снегу.
  • Если звезды падают, то скоро начнется ветер.
  • Если ветер дует слабо, то пасмурная погода будет долгой.
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